Víctima de Freddy Díaz reveló dato que no mencionó en la cámara Gesell

La suspensión por 120 días a Freddy Díaz no supone el fin de la acusación en su contra por presunta violación a una de sus trabajadoras. Mientras el caso continúa siendo investigado por las autoridades correspondientes y se espera que el Congreso se pronuncie sobre un posible desafuero, la víctima del exintegrante de Alianza para el Progreso ha brindado información sobre lo sucedido la noche del abuso.

La exfuncionaria reveló que el consumo de alcohol en el Congreso no era una práctica que se realizaba únicamente en la oficina de Freddy Díaz, sino también en otras áreas. Esto a partir de las conversaciones que mantuvo durante el año que laboró en el despacho congresal. “¿Quién se va a enterar?”, señaló que fueron las palabras de Díaz al intentar persuadir de brindar junto a él.

“Ha ganado Lady Camones, tú y yo nunca nos hemos sentado a brindar así. ¿Qué es un brindis?”, habría agregado el parlamentario, según las declaraciones brindadas por la víctima a Epicentro Tv. Tras beber unos vasos, Díaz insistió en continuar, pero su trabajadora se negó cuando notó que la nueva botella que pretendía ingerir era whisky. Sin embargo, el congresista insistió en que ingiriera la bebida “como dándome una orden”.

Una publicación de La República señala que la conversación entre el congresista y su entonces trabajadora giró en torno a las insistencias de figuras externas de retirarla del cargo que tenía en el despacho. “Eres profesional, pero tengo que pagar favores y tengo que traer a una persona de Pasco, y tú no eres de la región y me están presionando”, habrían sido las palabras del congresista.

Ella accedió a beber unas copas con su entonces jefe, pero durante las diligencias en la cámara Gesell, la víctima no mencionó un detalle que luego llegó a recordar. En conversación con Epicentro reveló que al abrir la segunda botella, la misma que ella en un inicio se negó a beber, Freddy Díaz sirve el primer vaso y opta por poner seguro a la puerta de su oficina.

“¿Sabes qué? Esta conversación es privada”, fue la excusa que habría utilizado el congresista para asegurar que la puerta se encuentre cerrada. Según la víctima, fue tras ingerir el segundo vaso que pierde el conocimiento para luego recobrarlo horas después, cuando ya se encontraba sola en el despacho. En ese momento su cuerpo ya no se encontraba en la silla del escritorio de Díaz, sino en el sillón del despacho.

Al despertar la víctima señaló que percató que no llevaba puesta su ropa interior, sus pantis estaba a medio bajar y su falda levantada hacia la espalda. “Estaba en modo negación, No quería creer lo que había pasado”, aseguró para luego recalcar que “inocentemente creía que solo me había visto o algo así”, pero su cuerpo empezaba a presentar dolores. No fue sino hasta que llegó la ayuda que notó que su rostro estaba ensangrentado.

En una sesión reservada del Congreso se discutió la suspensión de 120 días contra el congresista de la República, Freddy Díaz Monago, quien fue acusado de presuntamente haber violado a su extrabajadora de despacho. Después de cerca de una hora, el informe final realizado por la Comisión de Ética fue aprobado por el Pleno con 99 votos a favor, 4 abstenciones y cero en contra.

Al aprobarse la suspensión, el congresista de APP no percibirá sueldo por los días de ausencia. Cabe recordar que Ética aprobó el informe final el pasado 31 agosto tras conocerse la presunta violación.

La presidenta interina del Congreso de la República, Martha Moyano, informó al inicio de la sesión respecto al informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria que en Junta de Portavoces se acordó “pasar a sesión secreta por tratarse de un tema relacionado a la intimidad personal”.

