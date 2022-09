‘Arriba Mi Gente’ informó oficialmente la muerte de la reina Isabel II luego de error viral

‘Arriba Mi Gente’ informó oficialmente la muerte de la reina Isabel II luego de error en edición pasada | Latina TV

‘Arriba Mi Gente’ inició su programa lamentando el fallecimiento de la reina Isabel II, ocurrido el 8 de septiembre. Los conductores del programa prefirieron no referirse al bochornoso error que cometieron en la edición pasada, en la que informaron por adelantado la muerte de la monarca inglesa y por la que se hicieron virales en redes sociales.

El primero en tomar la palabra fue Mathías Brivio, quien dejó en claro que la reina sí murió tal y como ellos señalaron la mañana anterior. “Es una noticia que dio la vuelta al mundo porque... ¿sí murió, no?”, preguntó intentando no reírse, a lo que sus compañeros aseguraron que ya era más que confirmado. “Ah ya, la reina murió ayer”, agregó.

Santi Lesmes, quien fue acusado de ser el autor principal del error, se mostró incómodo con la situación. “Yo… hasta que no lo vea, no lo creo”, resaltó. En tanto, Gianella Neyra y Karina Borrero prefirieron no emitir comentarios al respecto y se concentraron en hablar sobre el deceso de Marciano Cantero, de Los Enanitos Verdes.

Los presentadores del magazine se refirieron al fallecimiento de la reina Isabel II. (Latina TV)

Como bien se recuerda, el magazine de Latina TV estuvo en el ojo de la tormenta por leer una noticia falsa de la BBC, en la que se anunciaba el fallecimiento de la reina Isabel II. El presentador de nacionalidad española mostró ante cámaras la supuesta noticia, sin saber que se trataba de un perfil falso.

Al cabo de los minutos, los conductores se dieron cuenta que ningún medio rebotó dicha información, por lo que pidieron a los televidentes que aún esperen la confirmación oficial de la corona inglesa. Sin embargo, los usuarios en Twitter se burlaron del programa por no verificar sus fuentes de información sobre un tema tan importante.

“No me di cuenta que era una página fake y cometí el error de enseñarlo y adelantar una noticia que espero no se dé en muchos años. Fui yo el que cometió el error, les pido las disculpas del caso”, indicó Lesmes bastante apenado al regreso de una pausa comercial.

'Arriba Mi Gente' informó por error el fallecimiento de la monarca británica. (Latina TV)

Rodrigo González pide sanción

En su programa de espectáculos, el popular ‘Peluchín’ se refirió al error que cometió ‘Arriba Mi Gente’, espacio en el que se anunció la muerte precipitada de la Reina Isabel II cuando ninguna fuente oficial lo había confirmado para ese entonces.

En ese sentido, Rodrigo sostuvo que solo en nuestro país se podía permitir algo así, dando a entender que Latina TV no tomaría ninguna medida correctiva contra el español por dar información falsa a los televidentes, además de dejar mal al canal ante la opinión internacional.

“Él no se preocupó para nada de verificarlo, dijo: ‘Acá dice BBC y lo enseñas en cámara’. Esto solo se lo pueden pasar por alto en nuestro país. Ese impresentable, que tiene cabida en algunos espacios de nuestra televisión, se mandó, en otros países no vuelven a conseguir trabajo en el resto de tu vida”, indicó en ‘Amor y Fuego’.

“‘Arriba mi gente’ no tenía la primicia tres horas antes que todo el mundo, obviamente fue una patinada y no hay manera de justificarla, fue una patinada mundial la que se metió Latina esta mañana”, añadió indignado.

Rodrigo González se burló de la equivocación de 'Arriba Mi Gente'.

