Conoce la historia del hombre que decidió celebrar su fiesta de 15 años ahora que ya tiene 30

En el Perú, y generalmente en gran parte del mundo latino, la tradicional fiesta de 15 años es mucho más simple cumpleaños. A través de los años cada vez que una jovencita llegaba a cumplir esta edad, la familia hacía hasta lo imposible por celebrar el haber llegado a esa cifra.

Y es que desde hace varios siglos las familias aprovechaban esta ocasión para presentar a sus hijas en sociedad. Una señal del paso de la infancia hacia la juventud.

Esta costumbre ha ido cayendo en desuso, pues las jovencitas de ahora, en su mayoría, prefieren otro tipo de actividades que vestirse pomposamente de rosado para ser exhibidas.

Por ejemplo, tenemos las que eligen salir de viaje con las amigas, el teléfono de última generación o cualquier otro regalo costoso. Recordemos que está celebración ha estado reservada, casi desde siempre, para las mujeres.

Pero en el siglo XXI, las cosas han cambiado radicalmente. Aunque muchas familias optan por festejar a sus hijas, hay algunas personas que deciden hacerlo por su propia cuenta. Esto sin importar que hace rato ya pasaron los 15 años y, sobre todo, si eres hombre.

Tal como se puede ver en un video que se ha hecho viral en la plataforma de videos de TikTok, un sujeto ha hecho su sueño realidad y celebró el clásico quinceañero por todo lo alto. Sin importar, además del hecho de ser hombre, de que ya tiene actualmente 30 años.

Se trata del tiktokero identificado como UnTalFredo, que haciendo caso omiso a cualquier crítica qué le hayan podido hacer llegar cuando se le ocurrió esta idea, decidió cumplir el sueño que siempre tuvo y que por las imposiciones machistas de la sociedad nunca se atrevió hacerlo antes.

Pero tal como se puede ver en varios videos que ha subido a su cuenta de TikTok, UnTalFredo organizó su propia fiesta como cualquier niña de los años 80 o 90.

Con un ceñido vestido rosado preparó una coreografía junto a sus chambelanes, mientras uno a uno le iba dando una rosa.

Y el momento cumbre de la noche llegó cuando le tocó bailar el clásico ‘Tiempo de vals’ junto a su novio. La emoción de UnTalFredo se le podía ver en los ojos.

“Esto es por mi yo de 15 que nunca se atrevió a ser él mismo, que tuvo miedo y que se hizo chiquito por encajar. Hoy, a mis 30 años, soy un hombre feliz, completo, pleno, seguro de sí mismo, auténtico y quien se ama por quien es. Felices #XVXVFREDO para mí”, escribió UnTalFredo en sus redes sociales.

Como era de esperarse, los mini clips subidos en los últimos días han generado una serie de reacciones y comentarios en cuanta red social han sido compartidos.

Tan solo en la aplicación de TikTok, los video suman más de 2.5 millones de reproducciones. Los ‘me gusta’ el fenómeno es parecido pues, sumando todos los clips del evento más casi 200 mil corazones rojos.

“Que hermoso 🥰se nota bastante tu felicidad. Tuviste los XV de tus sueños”, “cuando tienes un sueño no cumplido y cuando ya te lo puedes hacer tu mismo realidad... se nota... simplemente ESPECTACULAR”, “Que eventazo, todo el estrés valió la pena”, “Y obvio se merecen gran reconocimiento los amigos”, “wow, me encantó y más como lo disfrutaste”, “que bonito desborda alegría”, “la vida es bella para quien la sabe disfrutar. 🥰🥰 me encantó tu baile”, son algunos de los mensajes que se dejan leer en los posts.

