Conoce la historia de la novia que mostró el mensaje “Me caso, malditos” en su limusina

(Video: TikTok / @balloley)

Las tradiciones cada vez que hay una despedida de soltera suelen ser de las más variopintas, siempre dependiendo del lugar en el que te encuentres claro. Pero siempre habrá un común denominador y ese será la alegría y actividades desatadas que suelen realizar las participantes y la futura esposa. Suele ser como un ritual tribal antes de cambiar de estado civil.

Entre los detalles que algunos se pueden permitir para celebrar las últimas horas de soltería está el hecho de alquilar una lujosa limosina para pasear por las más céntricas calles de la capital. Tal como ocurre en un video que se ha convertido en viral en la plataforma de TikTok y que ha generado cientos de comentarios y reacciones por la particular manera de festejar a la futura esposa.

En las imágenes del video de tan solo 17 segundos de duración se puede ver a un grupo de chicas sacando medio cuerpo por el sunroof de la limusina que habían rentado para aquella noche especial.

Ahí, aguantando el intenso frío limeño, las jovencitas daban rienda suelta a su algarabía cantando a todo pulmón los temas de moda en estos días. Todo esto mientras el vehículo se paseaba por las principales calles del pudiente distrito de Miraflores.

(Captura: TikTok / @balloley)

Sin embargo, lo que más llamó la atención a peatones, pasajeros de otros vehículos y curiosos en general, es el mensaje que escribió la joven en la ventana del carro que llevaba al alegre grupo. El mismo que rezaba “me caso, malditos”.

Y es así como todo aquel que se topó con el lujoso automóvil se percató, y se enteró, que la alegría de la novia era más que evidente. Además de la próxima boda.

La pequeña, pero alegre, producción audiovisual fue subida a las redes sociales por la tiktokera identificada como @balloley. Para el clip decidió usar como fondo musical el apropiado tema “El ritmo de mi corazón” del Grupo 5 . Mientras que el mensaje era que acompaña el video es: “Si mi despedida de soltera no es así, no me caso”, escribió la autora del clip.

Como era de esperarse, las graciosas imágenes del hecho han sido compartidas por cuanta red social exista. Pero tan solo en la aplicación de Tik Tok ya ha sido reproducido más de 138 mil veces.

En ese sentido, los corazones rojos de los me gusta no se han quedado atrás y hasta el cierre de esta nota ya suman más de 12 mil. Por último, en la sección de comentarios se pueden ver de todo tipo. Pero abunda lo que piensan que esta es una gran idea de celebrar una despedida de soltera. Otros ya lo tomaron como idea para cuando les toque cambiar de ‘equipo’. Total, las buenas ideas, y sobre todo las divertidas, se copian.

(Captura: TikTok / @balloley)

“Anoche las vi pasar y gritar! Y dije así mismo quiero mi despedida”, “Invítenme a sus despedidas porque no me pienso casar”, “son las que pasaron por el Sheraton”, “Si no es así no me caso”, “Ay como me he reído”, “así será mi despedida de soltera”, “no sé cómo haces pero así me organizas”, “te acuerdas que vimos así ay yo tmbn quiero”, “dudo que me case pero si pasa que sea así porfi, gracias”, son algunos de los mensajes que se dejan leer en el post original.

