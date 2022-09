Liverpool vs Napoli EN VIVO EN DIRECTO: se enfrentan en Italia por Grupo A de Champions League

Liverpool y Napoli se enfrentarán por el grupo A de la Champions League.

Liverpool y Napoli miden fuerzas hoy, miércoles 7 de setiembre, en el estadio Diego Armando Maradona por la primera fecha del Grupo A de Champions League. Los dirigidos por Jurgen Klopp querrán imponer su juego y calidad para llevarse los tres puntos fuera de casa. Por su lado, los de Luciano Spalletti buscarán debutar con una victoria ante sus hinchas.

¿Cómo llegan ambos clubes? Los ‘azules’ vienen de ganarle 2-1 a Lazio por la Serie A. Kim Min-jae y Jvicha Kvaratsjelia anotaron los goles del triunfo. Con dicho resultado, se colocaron en la segunda posición del campeonato italiano con 11 puntos, solo por detrás de Atalanta.

En cuanto a los ‘reds’, igualaron sin goles con Everton por la Premier League. No han tenido un buen inicio en la liga más competitiva del mundo y marchan séptimos con 9 unidades a seis del líder, Arsenal.

Liverpool igualó 0-0 con Everton previo al choque con Napoli por Champions League.

Historial de enfrentamientos: Liverpool vs Napoli

El último choque entre ambos clubes es muy reciente. Sucedió en el 2019, cuando ingleses e italianos se midieron por el grupo E de la Champions League. El primer compromiso finalizó con una victoria de los ‘azules’, mientras que el segundo quedó igualado a uno.

Se han medido seis veces más: cuatro partidos oficiales y dos amistosos. Liverpool tiene un registro positivo a favor con tres triunfos y Napoli salió vencedor en dos ocasiones. Eso sí, el club de Inglaterra nunca pudo ganar en condición de visitante.

Napoli y Liverpool se enfrentaron por última vez en 2019.

Declaraciones de los protagonistas

“Me siento honrado de sentarme en el banquillo con Jürgen Klopp, porque es un personaje único. Los mejores entrenadores son aquellos a los que te refieres cuando tienes que describir una filosofía de fútbol. Es difícil pensar encontrar a alguien que se parezca a él”, fueron las palabras de Luciano Spalletti, estratega de Napoli.

Jurgen Klopp, DT de Liverpool, no tardó en devolver los halagos al técnico italiano. “¿Se puso la gorra para homenajearme? Si llegara a su edad con su físico, no tendría necesidad de poner ninguna gorra. Trabajó en todo el mundo y sabe darle una gran identidad a sus equipos”.

Asimismo, el alemán desató la polémica en la conferencia de prensa cuando le consultaron si considera Nápoles una ciudad peligrosa. “Es una pregunta vergonzosa. Estás buscando titulares. ¿Vives en Nápoles, crees que es una ciudad peligrosa? Yo no lo sé, no vivo una vida normal en Nápoles, llego aquí y me voy al hotel”, lanzó.

Horarios de Liverpool vs Napoli

-Perú / 14:00.

-Argentina / 16:00.

-Brasil / 16:00.

-Uruguay / 16:00.

-Chile / 15:00.

-Bolivia / 15:00.

-Colombia / 14:00.

-Paraguay / 15:00.

-Venezuela / 15:00.

-Ecuador / 14:00.

Canales para ver Liverpool vs Napoli

-Argentina / Star+, ESPN.

-Brasil / HBO Max, Space Brazil.

-Bolivia / Star+.

-Colombia / Star+, ESPN.

-Chile / Star+, ESPN.

-Ecuador / Star+, ESPN.

-Paraguay / Star+.

-Perú / Star+.

-Uruguay / Star+.

-Venezuela / ESPN, Star+.

Probables alineaciones: Liverpool vs Napoli

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joe Gómez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Harvey Elliott, Fabinho, Jordan Henderson; Luis Díaz, Mohamed Salah y Darwin Núñez. DT: Jurgen Klopp.

Napoli: Tanguy Ndombele, Eljif Elmas, Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori, Matteo Politano, Gianluca Gaetano, Alessandro Zanoli, Mathías Olivera, Salvatore Sirigu, Leo Ostigard, y Alessio Zerbin. DT: Luciano Spalletti.

