Tras la censura de Lady Camones como presidenta del Congreso de la República: Martha Moyano asume de manera interina

Este lunes, de manera sorpresiva, en el Pleno del Congreso de la República se aprobó por mayoría ( 61 votos a favor, 47 en contra y cinco abstenciones ) la censura de la presidenta de dicho poder, Lady Camones Soriano.

La propuesta fue impulsada por el legislador Guillermo Bermejo (Perú Democrático) y tuvo el respaldo principalmente del oficialismo. La censura se debe a los audios filtrados difundidos la semana pasada donde se le escucha a la titular del Parlamento recibiendo órdenes del líder de su partido APP, César Acuña, para favorecer a su campaña por el gobierno regional de La Libertad.

¿Qué ocurre ahora con la Mesa Directiva? Aunque muchas voces señalan que la vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular) asumirá ese cargo, lo cierto es que solo será de manera temporal. Así lo indica el reglamento del Poder Legislativo.

“En caso de vacancia de cualquiera de los cargos de la Mesa Directiva, el Presidente o quien lo reemplace convocará a elecciones dentro de los cinco días posteriores de oficializarse la vacancia. En esta hipótesis, de ser necesario puede citar a sesión especial”, señala en el Capítulo I artículo 12″, precisa el documento.

En esa línea, tendrían hasta el sábado 10 o ya el lunes 12 de setiembre. Estos días serán de intensa negociación entre los congresistas por ver quién asumirá el ansiado sillón de titular del Parlamento.

Moción de censura

La moción de censura, presentada por diversos congresista, entre ellos Guillermo Bermejo (PD), Katy Ugarte (BM), Ruth Luque (CD-JPP), Kely Portalatino (PL), fue admitida a debate por 64 votos a favor, 42 en contra y 1 abstención.

Durante el debate, la congresista Luque sostuvo que el contenido del audio, en el que se escucha coordinaciones para priorizar la aprobación de un proyecto de ley para que Alto Trujillo sea distrito, de interés de Acuña como candidato, muestran que se ha puesto el Congreso al servicio de intereses particulares y que se ha perdido la confianza política en la titular del Congreso .

En tanto, el parlamentario César Salhuana (APP) sostuvo que las conversaciones son un hecho de naturaleza estrictamente política, que muestra la reunión de un líder partidario con su bancada, como sucede en cualquier organización política.

“El líder propone que se priorice unos proyectos, no se movió ningún documento, no hubo ninguna gestión a propósito del pedido, por consiguiente no se configura el hecho ilícito, no hay sometimiento de la presidenta del Congreso a la voluntad de un candidato. Pido que se rechace la moción”, refirió.

En la sustentación de moción de censura, la congresista Ruth Luque señaló que tiene como principal fundamento poner en cuestión y debate si el ejercicio del cargo de la presidencia del Congreso de la República tiene o no que responder a intereses de determinado grupo político.

“No se cuestiona de ninguna manera que un congresista tenga reuniones y debate político con su partido, eso no está en cuestionamiento. El cuestionamiento político es si el cargo de la presidencia de un poder del Estado tiene o no que responder a un interés particular determinado. Y es lo que en esos audios se ha dado cuenta”, expresó la legisladora de Juntos por el Perú.

