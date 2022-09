Digna Calle insta al Ejecutivo y al Congreso a dar un paso al costado antes de ser retirados por “las calles”

Digna Calle es la autora del proyecto de adelanto de elecciones generales.

La clase política sigue discutiendo una posible salidas a la crisis de gobernabilidad que atraviesa el Perú y tras cinco meses de espera, la congresista Digna Calle finalmente sustentó su proyecto de adelanto de elecciones ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Como lo ha venido haciendo los últimos meses, la integrante de Podemos Perú instó al Ejecutivo y Legislativo dar por terminadas sus labores y convocar a votación.

Su proyecto ha sido dejado de lado por muchos meses y no ha sido hasta la mención por parte de Keiko Fujimori, que el grupo presidido por Hernando Guerra García tomó atención a la iniciativa. En conversación con los medios de comunicación, Calle ha revelado que existieron parlamentarios que pidieron que renuncie a la segunda vicepresidencia a fin de impulsar su proyecto de ley.

“De haberlo hecho así en este momento ya estaríamos en proceso de nuevas elecciones. Esto hubiera sido posible si hubiera voluntad política. Lastimosamente no la hubo. Inclusive colegas congresistas en los pasillos me han pedido que retire mi proyecto”, dijo a la prensa. A pesar del panorama poco alentador para su iniciativa, la congresista ha dicho que insistirá en esta propuesta como salida a la crisis que enfrenta el país.

Digna Calle, segunda vicepresidenta del Parlamento.

A modo de advertencia, la autora del proyecto indicó que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso deben dar un paso al costado y retirarse “dignamente”, de lo contrario serían las calles quienes impulsen su salida. Calle entiende que no cuenta con 87 votos necesarios, pero podría lograr 66 y así remitir la iniciativa al Ejecutivo para promover la convocatoria a un referéndum.

“Muchos congresistas han adelantado su posición y al parecer no llegaríamos a los 87 votos, pero esto lejos de amilanarme me fortalece, porque mi proyecto de ley 1897 más conocido como el proyecto de ley Nos vamos todos, no alcanzan los 87 votos, pero sí su aprobación con mayoría absoluta; es decir, con 66 votos, de lo cual estoy segura corresponde al pleno votar y aprobar que se remita al Ejecutivo para el referéndum”, manifestó.

Perfil congresal

Digna Calle Lobatón es la segunda vicepresidencia de la Mesa Directiva del parlamento, natural de Ayacucho es congresista con la bancada Podemos Perú. Según el portal Otorongo.club, Calle estudió hasta el octavo ciclo la carrera de educación y no muestra mayor registro de estudios superiores en su haber.

Figura como gerenta general de DAFI Salud S.A.C entre los años 2010 al 2020. Salió electa como congresista en el presente periodo obteniendo 54,282 votos.

A inicios del presente año, Calle propuso un proyecto de ley de reforma constitucional que, en caso el presidente de la República renuncie, todos los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y parlamento andino deben ser renovados.

Primera conformación de la Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo legislativo 2022-2023.

Cabe mencionar que, la congresista manifestó ser víctima de Sendero Luminoso en la época de terror en Ayacucho; esto lo confesó cuando el año pasado se debatía en el pleno del Congreso, cuál iba a ser el destino de los restos del más grande genocida en la historia del Perú, Abimael Guzmán Reynoso.

Digna Calle llamó la atención al ausentarse durante la votación de la censura contra Lady Camones, sobre todo tratándose de la segunda vicepresidenta del Congreso. La primera, Martha Moyano, votó en contra mientras que el tercer vicepresidente optó por abstenerse de marcar la opción a favor o en contra. Finalmente fueron 61 votos a favor que confirmaron la salida de la integrante de Alianza para el Progreso del cargo.

