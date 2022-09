Copa Davis: Perú recibirá a Chile en duelo vital por el Grupo Mundial I

El team Perú cuenta con la presencia de Varillas para sacar adelante la serie.

El equipo peruano está dispuesto a jugar su última carta frente a Chile. Al mando de Américo ‘Tupi’ Venero, los convocados vienen entrenando de cara al sábado 17 y domingo 18 de setiembre. La jornada doble contará con tres partidos de singles y uno de dobles para la respectiva sumatoria de puntos. De darse la igualdad de unidades, se forzará a un quinto duelo por el desempate. El evento se llevará a cabo en el Club Lawn Tennis de la Exposición en el distrito de Jesús María.

Por el lado de Team Perú, los seleccionados serían Juan Pablo Varillas, como primera raqueta nacional, Nicolás Álvarez, Sergio Galdós, y los hermanos Arklon y Conner Huertas del Pino. No obstante, no se descarta la posibilidad de integrar nuevas fichas al equipo patrio como son los categoría junior Gonzalo Bueno e Ignacio Buse. Ambos tenistas vienen desarrollando su mejor tenis en el US Open Junior. De la misma manera, destacaron en el Challenger de Lima I con un impecable pase a instancias finales del torneo. Durante los próximos días, se sabrá a detalle quiénes serán los encargados de defender la ‘bicolor’ en el ‘Clásico del Pacífico’ sobre tierra batida.

Después de 13 años, el Perú vuelve a tener un representante nacional en el Top100 ATP.

El Team Chile va en busca del mismo objetivo de clasificación. En calidad de visita, han armado un equipo acorde al rival, el mismo que fue publicado de manera oficial durante esta semana. Cristian Garín, número 82 en el ranking ATP, es la figura más atractiva del listado de la ‘Roja’. El chileno viene de disputar certámenes de alto nivel como Wimbledon y US Open. Asimismo, Alejandro Tabilo (N° 71 ranking ATP), Gonzalo Lama (N° 236 ranking ATP), Nicolás Jarry (N° 123 ranking ATP) y Matías Soto (N° 728 ranking ATP) viajarán a Lima para enfrentar a los nacionales en el mismo escenario que se suscitaron victorias peruanas ante Suiza, Bosnia & Herzegovina y Bolivia en marzo del presente año 2022.

Nómina oficial de Chile (Foto: Twitter)

Bueno y Buse apuntan a integrar el Team Perú

Aunque por un tema etario todavía se baten a duelo en torneos junior, Gonzalo Bueno e Ignacio Buse son dos de las cartas sorpresa que ‘Tupi’ Venero podría apostar en la próxima convocatoria con miras a la última instancia de Copa Davis. Los jóvenes de 18 años vienen desarrollándose con efectividad durante el año 2021 y 2022. Como pareja de dobles y también en individuales, han demostrado tener una preparación de alto nivel para enfrentar a cualquier rival. Entre sus palmarés más resaltantes destaca el subcampeonato en Roland Garros Junior y su actual participación en la presente edición del US Open en Nueva York.

El nombre que más suena a la interna de la Federación Deportiva Peruana de Tenis (FDPT) es el de Bueno. El tenista trujillano que alcanzó las semifinales del último Challenger de Lima I tras voltear el cotejo y superar el marcador de un experimentado Gastao Elías de 31 años y ex 57 en el ránking ATP. Anteriormente, en marzo 2022, fue convocado como recambio de emergencia para Juan Pablo Varillas, quien venía recuperándose de una lesión. El deportista de 18 años no tuvo minutos en la cancha; no obstante, este llamado fue tomando en cuenta como su primera convocatoria oficial para vestir los colores nacionales en la categoría mayor.

Los peruanos finalizaron el Roland Garros Junior en segundo lugar. Fue su primera vez como dupla en el Grand Slam de Paris

Perú y Chile reunidos en la organización

El presidente de la FDPT, Mario Monroy, visitó a Óscar Fuentes Lira, Embajador de Chile en territorio incaico, a pocos días de la serie de Copa Davis entre los países mencionados. La finalidad fue tener una reunión y diálogo protocolares con miras a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En cuanto al ‘deporte blanco’, Fuentes Lira fue invitado al sorteo de los partidos del próximo 17 y 18 de setiembre, como representante del país sureño. Cabe resaltar que, en la línea del evento continental del próximo año, teniendo en cuenta los pre clasificatorios por competencia y ranking, el Perú ya cuenta con su reserva sobre el polvo de ladrillo: Gonzalo Bueno obtuvo el cupo directo al certamen de Santiago después de obtener la medalla de oro en categoría individuales masculino en los Juegos Panamericanos de la Juventud de Cali en el 2021.

Reunión protocolar en la Embajada de Chile (Foto: FDPT)

Dato: Las entradas para asistir a la Copa Davis el 17 y 18 de setiembre (desde las 15:00) están a la venta en la plataforma web Passline. El aforo será al 100% de público.

SEGUIR LEYENDO