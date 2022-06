Ignacio Buse y Gonzalo Bueno concluyeron Roland Garros Junior como subcampeones 2022

Los peruanos finalizaron el Roland Garros Junior en segundo lugar. Fue su primera vez como dupla en el Grand Slam de Paris

Los peruanos llegaron hasta la Philippe Chatrier para lo que sería su primer Grand Slam como dupla. Ignacio ‘Nacho’ Buse y Gonzalo Bueno enfrentaron, victoriosamente, cuatro jornadas para llegar a la final del Roland Garros en su categoría Junior.

Sin embargo, el ansiado primer lugar fue ocupado por Mili Poljičak (Croacia) y Edas Butvilas (Lituania) en dos sets con parciales 6-4, 6-0. Sin lugar a forzar un tercer set, la dupla europea alzar el título de dobles 2022.

Su participación en el torneo fue vital después de la buena racha que traen consigo los años. Los tenistas de 18 años juegan como doblistas desde los doce, por lo que su crecimiento personal ha ido a la par del deportivo, formando su carrera uno a lado del otro.

Previo a la final, el ex tenista nacional, Lucho Horna, declaró sobre los peruanos para ESPN, donde integra el plantel de comentaristas y especializados en el deporte blanco: “Es una pareja con mucha proyección y la Federación los ha estado ayudando bastante. Ahora a disfrutar esa final, a jugarla con los dientes apretados” , en referencia a la presión del partido definitivo de los juveniles.

Horna viene acompañando a la delegación peruana de tenistas junior en esta gira por Europa. Antes del torneo parisino, estuvieron en Italia y Bélgica para hacer lo propio en las canchas. El próximo destino es Inglaterra: Wimbledon, donde participarán en la categoría menor, tanto en individual como dobles. El campeonato londinense se llevará a cabo desde el 27 de junio hasta el 10 de julio del presente año.

No es la primera vez que Buse y Bueno participan juntos como doblistas: obtuvieron la medalla de oro en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021 tras derrotar a los argentinos Juan Manuel La Serna y Lautaro Midon. Mientras que su última participación como equipo, antes del Roland Garros Junior, fue en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, donde obtuvieron la medalla de plata en dobles masculino.

Buse y Bueno representan al Perú en la categoría juvenil de distintos torneos internacionales

Ambos tenistas se ubican dentro del Top 20 del ránking ITF World Tennis Tour Juniors. Gonzalo Bueno en el puesto 6 e Ignacio Buse en el 12. Esta puntuación les favorece para jugar torneos de gran nivel en su categoría.

“Son chicos con bastante potencial, con mucho nivel... Esta generación se va a pegar a la generación de Varillas, Álvarez, Panta, Huertas del Pino. Estos chicos van a jugar la Copa Davis en tres o cuatro años”, afirmó Tupi Venero, capitán del Team Perú en Copa Davis quien, además, considera tener parte de responsabilidad en la formación de ambos juveniles, al haberles entrenado en sus primeras etapas de formación deportiva.

Sin duda, lo predicho por el extenista se llegó a cumplir en marzo del presente año. El equipo peruano convocó de emergencia a Gonzalo Bueno para integrar el plantel tras la indisposición de Nicolás Álvarez de último momento.

Pese a que Bueno, con 17 años en ese entonces, se mantuvo en la banca, siendo reemplazado por Juan Pablo Varillas en dobles, el primer llamado para ser parte de la selección mayor y absoluta, le llenó de honra y motivación para seguir reforzando su carrera deportiva: “A los 17 años estar en el equipo de Copa Davis no me lo esperaba, es algo muy lindo y no voy a olvidar nunca la primera convocatoria”.

Tras este subtítulo, el tenis nacional guarda la esperanza de tener representantes sobresalientes en lo referido al tour mundial. A la actualidad, Ignacio Buse dedica su juego al espacio universitario en Estados Unidos, mientras que Gonzalo entrena en Buenos Aires, Argentina. Ambos peruanos se mantienen expectantes ante las próximas oportunidades, sea representando al país o a sí mismos como parte de la ATP.

