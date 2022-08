Juan Pablo Varillas a corazón abierto en relación a la responsabilidad de ser la primera raqueta del Perú

(Video: Zona Mixta de MOVISTAR DEPORTES)

Juan Pablo Varillas se encuentra en el Perú y está listo para disputar el Challenger de Lima. La primera raqueta nacional está dentro del cuadro principal del evento. De la misma manera, es una pieza fija para la disputa por el Grupo Mundial I en la Copa Davis. Con la cantidad de eventos internacionales en los que defenderá la ‘bicolor’, el tenista habló de lo que significa ser la ‘raqueta número uno del Perú' para las cámaras de Zona Mixta de Movistar Deportes.

“Soy raqueta uno hace muchos años. En el 2016, fue la primera vez cuando Duilio (Vallebuona) se retira. Por ranking, entro yo. En ese momento, no estaba preparado mentalmente para afrontar ese reto. Sufría mucho en las Copa Davis, no las disfrutaba, estaba muy nervioso. Poco a poco, me fui soltando, fui manejando bien ese tipo de momentos. Aprendí a manejarlos. Los últimos años que jugamos con El Salvador, fue todo para arriba con la Copa Davis”, declaró ‘Juanpi’, haciendo una recapitulación de sus momentos vividos como el tenista peruano activo con mejor posición en el ATP Tour.

Varillas disputó cuatro partidos en Roland Garros 2022 (Foto: Instagram)

De la misma manera, se le consultó sobre su sentir en relación a su ascensión al puesto 97 del ranking, ubicándose de manera oficial dentro de los cien mejores tenistas del mundo. “Es un sueño cumplido. Es un objetivo que me venía trazando desde el año pasado. Cualquier tenista que sueña con llegar a ser profesional, es uno de sus máximos objetivos meterse a un Top100. Lo pude lograr, es un punto importante en mi vida. También motivante para seguir escalando”, afirmó con cierta satisfacción por el logro conseguido a nivel individual y para el país, pues es el único peruano ubicado en el privilegiado lugar.

Además, el tenista de 26 años manifestó que gran parte de su reciente logro se lo debe al trabajo mental bajo tratamiento con especialistas en el ámbito. “El mismo nivel hace que te exijas más y que te acostumbres a ese tipo de estrés mental. Pero también tienes que trabajarlo. Yo tengo psicólogo. Desde Roland Garros del año pasado. Tenemos una sesión semanal, si yo tengo algún tipo de duda, le escribo y conversamos. Es fundamental. Esto (tener terapia psicológica) me ha ayudado mucho. Para saber que me siento así, que ya estoy cansado”, reveló Varillas. “El año pasado tuve una gira de doce semanas en Europa. Llegué a la última semana, iba a jugar por primera vez Wimbledon y no tenía ganas de entrar. De cabeza estaba destrozado y se nota en la cancha”, agregó el representante nacional en el ‘deporte blanco’

Lucho Horna fue el último peruano en ser parte de los cien mejores tenistas del mundo según la ATP.

Por último, el peruano mandó un mensaje para las nuevas generaciones del tenis peruano que ansíen lograr lo que él está consiguiendo dentro y fuera del país. “El trabajo siempre paga para mí. Hay momentos malos, momentos buenos, pero hay que estar ahí. Siempre vas a tener oportunidad para todo. Hay que estar preparado para aprovecharla. Eso ha sido de los mejores consejos que me han dado y siempre trato de compartirlo en la cancha”, concluyó.

Sus próximos eventos, que contarán con su presencia, serán el Challenger de Lima, desde el 8 al 14 de agosto en el Jockey Club del Perú. ‘Juanpi’ se ubica en el cuadro principal del certamen internacional. Su primer partido, correspondiente a la ronda 32, será el martes 9 de agosto a las 7:00 p.m. frente a su similar brasilero Boscardin Dias.

Para el mes de setiembre, la cita será en el Lawn Tennis con el ‘Clásico del Pacífico’ por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El Team Perú, equipo que integra Juan Pablo, se enfrentará a Chile el sábado 17 y domingo 18 a jornada doble de singles y dobles por la obtención de un cupo en las rondas finales de Copa Davis 2023.

Primer encuentro será el martes 9 de agosto (Foto: Challenger de Lima)

SEGUIR LEYENDO