Ley de Teletrabajo: empresas deberán adecuarse a las modificaciones desde noviembre

La lucha de Nan Goldin contra los mecenas acusados de 500 mil muertes, en un documental presentado en la Mostra

El Festival de Venecia exhibe el filme “All the Beauty and the Bloodshed”, que recoge la batalla librada por la fotógrafa contra los Sackler, farmacéuticos enriquecidos con la venta de opioides que lavaban su imagen pública como mecenas de arte