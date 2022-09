Abogado de Juan Silva asegura que su defendido no ha fugado del país

El abogado de Juan Silva refirió que no existe pruebas de las supuesta salida del país de su defendido. (Hildebrandt en sus trece)

Alfredo Yalán, abogado del prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, aseguró que su defendido no ha salido del país, tal como lo ha indicado este viernes el semanario Hildebrandt en sus trece, el cual mencionó que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, dirigido por la fiscal Marita Barreto, recibió información de que el extitular del MTC estaría en Venezuela.

Al respecto, Yalán dijo a RPP Noticias, que la información difundida por el semanario le parecía “nada seria”. “Se lo he dicho y lo repito: mi cliente está a buen recaudo en un estado constitucional, democrático y social como es el Perú; y no tiene por qué fugarse”, afirmó en el programa Encendidos.

El abogado de Juan Silva refirió que no existen pruebas de la supuesta salida del país de su defendido. “¿Qué prueba hay de eso? Es una alusión sin ninguna fuente seria. ¿Cómo se puede afirmar ello?”, indicó.

Alfredo Yalán dijo haber sostenido recientemente una conversación con Juan Silva, aunque evitó dar más detalles al respecto escudándose en el “secreto profesional”.

“Él toda la vida me ha indicado que confía en las autoridades. Solamente estamos esperando el resultado del peritaje. No es un capricho nuestro, sino que es un derecho que él tiene a que se investigue correctamente las cosas”, refirió.

Juan Silva en un edificio de Jesús María. Foto: Hildebrandt en sus trece

¿Cuándo se entregará?

En tanto, Yalán manifestó que Silva se entregará a la justicia cuando se entregue el peritaje sobre el Puente Tarata.

“La fiscal dio 20 días calendario. Lamentablemente, hasta la fecha los señores peritos todavía no han entregado su peritaje y no nos han notificado el resultado. Eso también escapa a la Fiscalía de la Nación (...) Hay dos peritos que tienen que realizar el peritaje y todavía no tenemos legalmente notificación de ello”, dijo.

Juan Silva, exministro de Transporte y Comunicaciones. Foto: Andina.

Versión del semanario

El semanario Hildebrandt en sus trece argumentó que un informante de la Fiscalía declaró ante el Ministerio Público y el grupo especial de la PNP, dirigido por el coronel Harvey Colchado, que Juan Silva se escondió en un departamento en un edificio en Jesús María después que se dictara mandato de detención preliminar en su contra.

Además, el Equipo Especial de la PNP pidió las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio de Jesús María. En ellas, según las fotos reveladas por Hildebrandt en sus trece, se puede ver que Juan Silva aparece con otras dos personas que aún no han sido identificadas, por lo que el informante tenía razón.

Por su parte, la fiscal Marita Barreto exigió a Harvey Colchado y a su equipo que investiguen si la fuga de Juan Silva es cierta, pues lo consideró como una “información valiosa y creíble”.

SEGUIR LEYENDO