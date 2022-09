Surco: camión quedó partido en dos al tratar de pasar por el Óvalo Higuereta

Surco: camión frigorífico se estrelló en bypass del Óvalo Higuereta.

Este miércoles, minutos antes de las 19:00, un vehículo pesado impactó en el bypass del óvalo Higuereta en el límite de los distritos de Miraflores y Santiago de Surco. Se trataba de un camión frigorífico que intentó cruzar por la vía que permitía una altura menor a la del vehículo.

La altura máxima del puente es de 3.20 metros, pero la unidad de transporte tenía mayores dimensiones. Es por ese motivo que al cruzar provocó un accidente, desprendiéndose la cámara refrigerante del camión .

Personal de seguridad tanto de Surco como de Miraflores llegó a la zona para remover los escombros. La vía permaneció cerrada por varios minutos, y no había tránsito vehicular, lo que generó un caos teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en hora punta .

Alan Nieto, capitán de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 encabezó los trabajos. Los hombres de rojo tuvieron que usar equipos especiales para cortar el camión y así retirar el vehículo. Recordemos que no es la primera vez que un accidente de esta naturaleza ocurre.

“El camión de una empresa de frigoríficos intentó pasar por el puente Benavides, pero no le dio la altura. La caja de refrigeración quedó fuera del puente y el camión ha seguido avanzando. No sabemos si venía a velocidad, no necesariamente tenía que haber venido a gran velocidad porque la caja refrigerante es bien frágil, tiene espuma y madera”, comentó la autoridad.

Agregó que seguramente el chofer de la unidad no se percató de la altura, y no midió su carga. Según se reportó el piloto tuvo algunas contusiones leves, y tuvo que ser evaluado por la Unidad de Rescate de la Municipalidad de Surco. Se conoció que no sufrió daños mayores y luego de la revisión, ayudó a manejar el camión.

Según Nieto, los trabajos consistieron principalmente en liberar la caja que estaba atorada en la parte alta del puente. Trozándola pudieron hacer más liviano el trabajo de la Municipalidad para que recojan los escombros y dejar la vía libre. “No es la primera vez que ocurre, esto es bastante frecuente” , precisó.

El chofer, por su parte, no quiso dar sus declaraciones. Ante la insistencia de un reportero de TV Perú, un hombre que estaba presente aseguró que no era el chofer, sino que era el encargado de la empresa.

Otro accidente

Una intensa carga vehicular se registró la mañana del miércoles 31 de agiosto en la zona de ingreso a la vía expresa del Paseo de la República, en el Cercado de Lima, a causa de un accidente de tránsito registrado en el bypass hacia dicha vía, el cual ha sido cerrado.

Desde las 06:00 horas, personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima realiza trabajos de orientación a los conductores que se desplazan en esta vía, de norte a sur, frente al hotel Sheraton. Mientras tanto, una grúa se encuentra en el túnel del bypass para mover la van siniestrada que está obstruyendo dicha vía.

