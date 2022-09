Elecciones 2022: JNE aún no confirma fecha para el debate municipal

El JNE señala que existe una organización que no ha mostrado intención de participar en el debate.

En un mes la ciudadanía irá a las urnas para elegir nuevas autoridades y se espera que lo hagan de manera informada. Por ello, resulta importante que se conozcan las propuestas de los candidatos no solo en las calles, sino también a través de un debate en el que puedan intercambiar ideas. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones no ha confirmado hasta el momento cuál sería la fecha exacta de dicho encuentro, tan solo se ha mencionado el 25 de septiembre como día tentativo.

“Haremos la convocatoria la próxima semana”, dijo a Correo la coordinadora del programa Voto informado del JNE, Mónica Mauricio. Además indicó que si bien existen dos organizaciones que no han firmado el Pacto ético electoral, una de ellas sí se ha mostrado interesada en participar del intercambio de propuestas. Al ser consultada por el partido que no ha manifestado su interés de participación, prefirió no compartir la información.

Sobre Renovación Popular, señaló que en reuniones anteriores “si bien indicaron que no iban a suscribir el pacto, sí estaban interesados en participar del debate electoral”. Cabe recordar que el candidato de dicha organización política mostró su rechazo de firmar el acuerdo entre participantes señalando que al evento “hubo mucho corrupto”.

Hasta el momento el JNE se ha acercado a diversas organizaciones políticas para presentarles el proyecto de desarrollo del debate. Sin embargo, no se puede confirmar fecha, hora y lugar del mismo dado que se necesita de la confirmación de los partidos que participarían. Entre las facilidades para los candidatos, destaca el permiso de presencia de asesores durante el desarrollo del evento.

Con el fin de que sea el ciudadano el protagonista del encuentro, el JNE ha señalado que maneja una propuesta de participación ciudadana durante el debate. Esto con el fin de que sus necesidades, reclamos y preguntas puedan ser atendidas por los candidatos participantes. “Pregúntale a tu candidato”, sería el nombre que se usaría para el segmento dedicado a la participación de quien irá a votar el próximo 2 de octubre.

La organización del debate tiene la intención de que la ciudadanía se interese en el encuentro, por ello están planteando un manejo distinto de los tiempos. Esto con el fin de mantener expectante al votante e interesado en lo que compartirán los candidatos. Este punto se discutirá con los participantes, según los señalado por Mauricio al medio de comunicación citado.

Ciudadanía indecisa

El gerente general de la encuestadora CPI reveló que al menos 60% de la población no sabe por quién votar en las elecciones del 2 de octubre. “Recordemos que en nuestro país el voto viciado es entre 10 a 20%, todavía esta elección es abierta”, expresó. Este resaltó la alta desconfianza de los electores frente a los candidatos y el agotamiento provocado por la crisis que enfrenta el país en la actualidad.

“Además, recordemos que no se puede dar una votación fija hasta ese momento de la misma votación para que se conozca realmente el porcentaje a favor o en contra de un candidato. Este es un escenario nuevo que se da porque ante la coyuntura política que se está viviendo aún, el votante no decide por quién o a quién elegir”, agregó.

“Lo que termina generando el voto blanco y viciado es que el candidato que termina en primer lugar con muy poco margen saque mayor ventaja, pero creo que la obligación y la tarea de cada uno de nosotros es la responsabilidad cívica y debe estar orientada a buscar a los candidatos con mejor currículum, con mejor experiencia, más capacitados, técnicamente hablando para hacer una buena gestión sobre todo en estas elecciones locales”, precisó.

