Congreso: Podemos Perú pide a Lady Camones priorizar proyecto de adelanto de elecciones generales

El congresista y vocero de la bancada Podemos Perú, José Luna Gálvez, solicitó que se incluya el proyecto de adelanto de elecciones presidenciales y de congresistas en la agenda del Parlamento. Este oficio fue enviado a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Lady Camones.

Como se recuerda, este proyecto de ley fue presentado por la segunda vicepresidenta Digna Calle. El documento presentado por el grupo parlamentario incluye otros cinco proyectos de ley que deben ser debatidos en las próximas sesiones del Congreso por ser considerados prioritarios.

Cabe mencionar que, este proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución y Reglamento junto al de su otra colega Susel Paredes, ya que ambas propuestas de ley tienen la misma finalidad.

Sin respaldo

La parlamentaria Digna Calle mencionó en una entrevista para un diario que no tenía el apoyo de algunos parlamentarios. A pesar de que, en muchas ocasiones han indicado que estaban a favor que se vayan todos.

“ No tengo el respaldo de ellos, no tengo el apoyo. Esto, pese a que algunos dijeron anteriormente que, si la mejor salida era irnos, nos íbamos. No obstante, cuando conversé, no les cayó nada bien mi iniciativa. Yo estoy yendo sola con mi proyecto”, señaló Calle para el diario Gestión.

Asimismo, el pasado 26 de agosto publicó un video acerca de las opiniones de algunos ciudadanos respaldando dicho proyecto. A través de Twitter, indicó que algunos parlamentarios intentan “minimizar” su iniciativa.

“Algunos congresistas intentan minimizar mi proyecto de ley Nos Vamos Todos por pertenecer a una bancada minoritaria. Por eso hoy escuchamos las voces de los peruanos que sufren esta crisis política. ¿Mis colegas realmente escuchan al pueblo que dicen representar?”, escribió.

Susel Paredes se suma

Otra de las parlamentarias que pidió el adelanto de elecciones generales es Susel Paredes. Ante ello, la integrante de la bancada Integridad y Desarrollo emitió una solicitud al presidente de la Comisión Constitución y Reglamento del Congreso, Hernando Guerra García, para que se priorice y se ponga en debate este proyecto.

“Solicitarle, de manera muy especial, se agende para el debate el Proyecto de Ley n.° 1918/2021-CR de mi autoría, acumulado al Proyecto de Ley n.° 1987/2021-CR de la congresista Digna Calle”, se lee en la misiva.

Sin embargo, algunos congresistas se encuentran en contra de esta iniciativa. Uno de ellos es el expremier Guido Bellido, quien indica que solo estaría beneficiando a Keiko Fujimori, porque no pudo ganar las últimas elecciones. Asimismo, el parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya, alega que sería dar “un golpe de Estado”.

