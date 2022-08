Julián Álvarez y su espectacular doblete en Manchester City vs Nottingham Forest por Premier League

Julián Álvarez hizo dos goles con el Manchester City ante el Nottingham Forest. (Getty Images)

El Manchester City goleó con mucha autoridad en condición de local al Nottingham Forest en un duelo correspondiente a la fecha 5 de la Premier League de Inglaterra. El cuadro ‘cityzen’ hizo respetar la casa y se mantiene firme en estas primeras semanas del campeonato inglés. Sin embargo, un jugador que ha sorprendido a más de uno es Julián Álvarez, quien pudo anotar dos goles y así demostrar con creces estar a la altura de una de las mejores ligas del mundo.

El técnico Pep Guardiola había determinado que el argentino tenga su primer partido en el once titular y realmente no desentonó. De hecho, se mostró bastante movedizo y complicó constantemente al equipo contrario. Incluso pudo haber marcado en más ocasiones de no ser porque sus disparos apenas salieron desviados.





El delantero argentino puso el quinto de su equipo por la Premier League. (Video: Star Plus).

Así fue el primer doblete del argentino en Premier League con camiseta de Manchester City. (Video: Star Plus).

NOTICIA EN DESARROLLO...