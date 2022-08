Hernán Barcos habló de Alianza Lima vs Universitario: “Hay que aprovechar el apoyo de nuestra gente”

El delantero argentino habló del clásico del fútbol peruano, de Jefferson Farfán y el empate ante UTC. (Video: Anderson Lopez - Radio Ovación)

Alianza Lima perdió la chance de ganar y terminó empatando en condición de visitante ante UTC sobre el final del partido jugado por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Un resultado que evitó que se acerque al primer lugar. Sin embargo, aún queda mucho tramo por recorrer y el siguiente paso es el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes. Justamente, Hernán Barcos habló sobre este enfrentamiento y resaltó el apoyo del hincha, dado que se disputará en Matute.

“Vamos a estar con nuestra gente. El apoyo como siempre lo hemos tenido. Hay que aprovechar eso, tratar de hacer un buen partido y sacar los tres puntos”, comentó el atacante argentino en declaraciones para Radio Ovación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras el retorno del plantel de Cajamarca.

De la misma manera, aseguró que en esta clase de encuentros solo vale el triunfo, que además le valdrá para seguir en carrera por el segundo certamen del año. “Los clásicos hay que ganarlos como sea porque es lo que necesitamos para pelear el campeonato”, dijo.

Uno de los periodistas que se dio cita en el terminal aéreo nacional, le preguntó al ‘Pirata’ si específicamente en este tipo de partidos los jugadores deben estar al 100% de sus capacidades, a lo que respondió lo siguiente: “Todos los partidos hay que estar al 100%, no solamente en el clásico porque todos valen tres puntos. El clásico tiene un sabor diferente por lo que se vive y se genera”, señaló.

Posible presencia de Farfán

Ahora, uno de los temas que se tocó en los últimos días fue la posible presencia de Jefferson Farfán ante el compadre, un asunto que el delantero ‘gaucho’ desconoce por el momento, ya que aún no entrena a la par con el plantel. “No sé, todavía no ha entrenado con nosotros. No sé cuál es la situación de Farfán sinceramente, si va a estar o no para el clásico. Eso depende del cuerpo técnico y no de nosotros”, mencionó.

Clásico del fútbol peruano

Y es que el domingo 4 de setiembre a las 15:30 horas se desarrollará uno de los partidos esperados del año: Alianza Lima vs Universitario de Deportes. Sea cual sea el porvenir de cada uno, siempre es especial y se disputan de una forma distinta.

De hecho, ambos equipos ya se midieron en el Torneo Apertura y fue un marcador abultado: 4-1 a favor de los ‘blanquiazules’ en el estadio Monumental de Ate. En aquella ocasión, Jairo Concha (x2), Arley Rodríguez y Hernán Barcos le dieron el contundente triunfo para su equipo. Los ‘cremas’ descontaron con un autogol de Pablo Míguez, pero no quitó que la celebración se lleve la visita.

Para esta oportunidad, el compromiso será en el estadio Alejandro Villanueva y, a pesar del presente de cada uno, las chispas siempre salen a relucir, sobre todo por la histórica rivalidad deportiva de los dos clubes.

Sensaciones por empate ante UTC

Por otro lado, el futbolista de 38 años tuvo palabras sobre la igualdad en los últimos instantes ante el ‘Gavilán del Norte’. “Duele por cómo se dieron las cosas. Habíamos hecho las cosas bien dentro de todo en el partido, siendo protagonistas. Se nos escapan dos puntos difíciles de digerir, pero hay que seguir trabajando. El domingo tenemos el clásico y vamos a pensar en eso”, expresó.

Finalmente, si bien se mostró respetuoso con las decisiones arbitrales, considera que muchas jugadas se cobran en contra de los ‘victorianos’. “Es difícil hablar de los árbitros. No me gusta porque suena a excusa. Sobre todo los penales, a nosotros no nos cobran. Nos cobraron uno, pero hay situaciones que quedan muy claras. Hay que seguir trabajando y pensar en nosotros, no en los demás”, concluyó.

