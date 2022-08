Pedro García valoró el juego de Aldair Rodríguez en Alianza Lima: “No es un goleador, pero es un buen delantero”

Panelistas de Al Ángulo dan su postura sobre el delantero de Alianza Lima en el campeonato nacional. (Video: Movistar).

Alianza Lima es uno de los equipos que sigue en la lucha por el Torneo Clausura. A pesar de que haber tenido un nivel irregular en el Apertura, en el segundo certamen del año ha logrado mantenerse con vida. Esto es en parte a que el técnico Carlos Bustos ha encontrado un once ideal, incluyendo la presencia de Aldair Rodríguez. Justamente, el periodista Pedro García rescató las prestaciones del atacante a pesar de no ser determinante de cara al arco rival.

Esta impresión la dio en un contexto en el que en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes, se analizaba las mejores jugadas del duelo entre los ‘blanquiazules’ ante UTC. En ese sentido, hubo una acción que el delantero disparó muy desviado aún con la marca encima, con lo cual provocó un comentario de Michael Succar. “Tiene que ver con toma de decisiones. ¿Qué posibilidad existe de que haga el gol sin ángulo y con marca encima? Ninguna”, dijo.

En eso, Horacio Zimmermann respondió con un: “Por eso tiene tres goles en tres años”. Michael pidió otra definición de parte de Rodríguez. “Él puede tomar otra decisión que sea menos audaz y más práctica”, comentó.

Ahí fue donde apareció Pedro Eloy y sostuvo que “Aldair Rodríguez no es un goleador, pero es un buen delantero, que son cosas diferentes”.

Comparación con Olivier Giroud en Francia

El popular ‘Horacon’ se mostró en desacuerdo con ese pensamiento y contestó: “No conocía buenos delanteros sin gol”. García replicó: “Sí los hay. (Olivier) Giroud salió campeón del mundo con Francia y no hizo un solo gol”. “Pero en la Premier League anotó como 500 goles”, argumentó.

El reportero de la selección peruana no quedó contento con ello y se explayó. “O sea, Deschamps (entrenador de Francia) no sabe nada y lo puso los siete partidos. Creo que si el gol lo hace otro y el delantero colabora con el funcionamiento, es un buen delantero. Pero si no hace gol y no colabora, es un mal delantero”, explicó. “Trato de encontrar también la presencia permanente de Aldair”, añadió.

Olivier Giroud con el trofeo de campeón mundial con Francia sin marcar un gol. (Agencias)

Aldair Rodríguez, complemento en la ofensiva

Succar entendió hacia dónde se dirigía la discusión y dio a entender que la falta de gol de Marco Aldair pasa inadvertida porque tiene otros elementos con esa cualidad. “¿Sabes qué pasa? Que al tener un Lavandeira que hace goles, un Benavente con gol, igual con Barcos, lo de Rodríguez pasa desapercibido. Entonces, se le pueden valorar otras cosas”, indicó.

Ahora, también se puso del lado de Horacio. “Coincido con que le es útil a Alianza Lima, pero la función de delantero es hacer goles”, agregó.

No contento con lo mencionado, Zimmermann manifestó que en las jugadas de peligro del conjunto ‘íntimo’, el delantero en cuestión suele estar fuera del área. “En las acciones más importantes está fuera del área. Ya inició la jugada, tiró el centro al área, ¿por qué no está dentro del área?”, preguntó.

García objetó esta teoría con que hace poco el atacante de 28 años tuvo una racha de cuatro encuentros al hilo asistiendo. “En el último tiempo, en cuatro partidos consecutivos, hizo cuatro asistencias de gol. Eso vale”, declaró.

En efecto, en las victorias de Alianza Lima ante Atlético Grau (2-1), Sport Boys (3-1), Carlos A. Mannucci (1-0) y Alianza Atlético (1-0), Aldair Rodríguez asistió de forma seguida y participó activamente en los goles de su equipo.

Rendimiento con la ‘blanquiazul’ en el 2022

En lo que va de la actual temporada, el exfutbolista de Deportivo Binacional lleva 2 goles convertidos y 5 asistencias en 21 encuentros jugados. Al DT Carlos Bustos le tomó encontrarle un espacio en el once inicial, pero finalmente lo ha justificado con su constante movilidad y presión al elenco rival. De ahí que, junto con Hernán Barcos, se complementen en la ofensiva.

