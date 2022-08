Alumnos de colegio de Estados Unidos sorprenden a profesor peruano al regalarle un auto para que pueda llegar a tiempo a sus clases. (Los Ángeles Times)

La unión hace la fuerza y eso lo saben los alumnos de la escuela secundaria YULA Boys de Los Ángeles, California en Estados Unidos, que lograron recaudar una fuerte suma de dinero para obsequiar un auto a uno de sus profesores.

Julio Castro, es un docente de 31 años de nacionalidad peruana que reside en el Valle de Santa Clarita en Estados y enseña matemáticas en la escuela secundaria YULA Boys de Los Ángeles. Para trasladarse desde su domicilio hasta su lugar de trabajo le tomaba más de cuatro horas de viaje. Salía de casa a las 4:30 a. m. y retornaba a las 9:30 a. m., cuando sus menores hijos ya estaban dormidos por lo que el tiempo para compartir con su familia era reducido.

Por esa razón, el docente se propuso comprarse un auto, pero el monto con el que disponía era de solo 1.500 dólares. Fue en ese momento, en el que uno de los alumnos se percató de la búsqueda de su profesor, y junto a sus compañeros idearon un plan para sorprenderlo.

Los alumnos de Julio Castro iniciaron una recolección de fondos a través de las redes sociales como Facebook e Instagram, y junto a sus padres compartieron la iniciativa que en un mes alcanzó a recaudar 30 mil dólares , monto con el que se logró comprar no solo un auto para su profesor de matemáticas, sino además alcanzó para un año de seguro y gasolina.

De esta manera, los jóvenes buscaron retribuir el cariño y enseñanzas brindadas por su profesor y ayudarlo a que su trayecto hacia la institución educativa sea en corto tiempo y con mayor comodidad.

Ceremonia de agradecimiento

Luego de haber comprado el vehículo, los alumnos organización una ceremonia denominada “Agradecimiento a los profesores” para hacer entrega de los regalos, sin que Julio Castro sospeche.

Cuando llegó a la actividad, el docente peruano fue recibido entre globos y pancartas y la algarabía de los alumnos.

“Nos ha enseñado valores como la empatía y tratar a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti. El señor Castro es la encarnación de eso”, señaló Charlie Leeds, uno de los alumnos del profesor de matemáticas.

En la emotiva actividad, Julio Castro recibió el auto comprado por sus alumnos y les brindó un valioso mensaje:

“Cuando la vida no va como ustedes quieren, ¿qué hacen? No llores por eso. no te quejes por eso. Solo sé agradecido por lo que ya tienes, y luego sigue adelante. Y un día algunas cosas buenas sucederán’”, sostuvo el peruano agradecido con los esfuerzos que realizaron los alumnos para lograr entregarle el auto.

“No lo hagas porque estás esperando un premio. Hazlo porque viene de tu corazón” , agregó.

Julio Castro manifestó que, desde la docencia, no solo se enfoca en las matemáticas, sino que busca dejar un mensaje de motivación y respeto a sus alumnos. “Haz que se motiven para que no necesiten pedir ayuda. Porque no se trata solo de saber la respuesta, se trata de cómo llegar a la respuesta y es posible que no les diga... Las matemáticas son una habilidad que se aprende con la práctica y la dedicación, y mientras las respetes, serán respetuosas contigo. Y no te preocupes por la nota, se notará con el tiempo”, expresó.

