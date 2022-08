Martín Liberman criticó codazo de Carlos Zambrano en Boca vs Tucumán: “Fue artero y malintencionado”

Carlos Zambrano fue cuestionado por Martín Liberman.

Carlos Zambrano está envuelto en una nueva polémica. El ‘León’ le pegó un codazo a un rival en el Boca Juniors vs Atlético Tucumán y el árbitro no lo cobró, tampoco el VAR. El periodista Martín Liberman se pronunció por su cuenta de Twitter y catalogó su acción como “artera” y “malintencionada”.

“Es increíble que el árbitro no haya cobrado penal y expulsión de Zambrano. Artero codazo, malintencionado”, escribió el comunicador ‘gaucho’ en redes sociales. No es la primera vez que el ‘Colorado’ realiza una critica ácida hacia el futbolista ‘incaico’.

No fue la única publicación que hizo el argentino sobre el integrante de la selección peruana. También se dio tiempo para arremeter contra su nivel en el Boca vs Tucumán. “El partido de Zambrano es espantoso. Es una involución permanente su rendimiento. Debiera estar expulsado a esta altura, además de no haber encontrado nunca la marca. Lo dejaron haciendo trompos varías veces”.

Carlos Zambrano volvió a ser titular después de la polémica pelea con su compañero Darío Benedetto en el entretiempo del Boca Juniors vs Racing Club. El ‘Kaiser’ hizo pareja con Jorge Figal en la zaga ‘xeneize’. Desafortunadamente no tuvo un gran regreso en el encuentro con Atlético Tucumán.

Se jugaba el primer minuto del tiempo suplementario cuando el ‘decano atacaba por la banda derecha. Ignacio Puch sacó un remate y el peruano no llegó a cruzarlo. Por suerte el disparo se fue muy arriba. No obstante, el defensor nacional tuvo una mala reacción. Después de que su rival sacó el disparo, él le metió un codazo en el rostro.

El futbolista de Tucumán quedó tendido dentro del área. Pese a que los comentaristas de ESPN señalaban que el árbitro iba a ser llamado para sancionar con penal y tarjeta roja para el back ‘bostero’, eso no sucedió. Se viene una nueva controversia en el mundo Boca con Zambrano como protagonista.

Carlos Zambrano es un futbolista muy temperamental y producto de ello siempre ha estado involucrado en polémicas dentro y fuera del campo. Un suceso muy recordado es su enfrentamiento con Gary Medel en un Perú vs Chile que terminó con su expulsión.

Pero no solo en la selección peruana ha protagonizado estos episodios, sino también en Boca Juniors. En el partido con Estudiantes de la Plata estuvo a poco de irse al vestuario por un pisotón en contra de Pablo Piatti. El defensa ya tenía una amarilla, pese a eso cometió una dura falta.





