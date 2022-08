Barcelona vs. Valladolid: se miden en el Camp Nou por LaLiga

Barcelona y Valladolid se enfrentan por la tercera jornada de LaLiga. (Internet)

FC Barcelona vs Real Valladolid: el cuadro ‘azulgrana’ se mide ante los ‘blanquivioletas’ este domingo 28 de agosto en el estadio Spotify Camp Nou por la tercera jornada de LaLiga 2022-2023. El cuadro ‘culé’ buscará su segunda victoria consecutiva en el campeonato doméstico, mientras que los visitantes lucharán por conseguir su primer triunfo y así dejar las últimas posiciones de la tabla.

El último partido que jugaron los pupilos de Xavi Hernández fue ante la Real Sociedad. El plantel azulgrana consiguió su primera victoria de visitante al golear por 4-1 a los ‘txuri-urdines’. Las anotaciones para los del Barza fueron un doblete de Robert Lewandowski (1′ y 68′), Ousmane Dembélé (66′) y Ansu Fati (79′). Mientras que el único tanto para los locales fue por medio de Alexander Isak (6′).

El club representativo de la ciudad de Valladolid se enfrentó en la segunda fecha a su similar del Sevilla. Los dirigidos por José Rojo Martín lograron sacar un empate como forasteros y así sumar su primer punto en la liga española. Los goles del partido lo convirtieron Anuar Tuhami (80′) y Karim Rekik (86′), el primero para los ‘pucelanos’ y otro para los ‘sevillistas’ respectivamente.

El historial de enfrentamientos entre Barza y Valladolid es muy favorable para el equipo catalán. Los azulgranas, de los últimos seis partidos contra los ‘blanquivioletas’, lograron ganar cinco y perder solo uno, que fue como visitante. En los últimos 15 encuentros entre ambas escuadras, los ‘culés’ vencieron en 14 de ellos y sufrieron una única derrota, como visitantes, en la temporada 2018-2019, por la mínima diferencia.

Barcelona tienen un empate y una victoria en la liga española. (Internet)

Posibles alineaciones: Barcelona vs Vallalodid

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Araujo, Koundé, Balde; Busquets, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowski y Dembélé.

Vallalodid: Sergio Asenjo; Luis Pérez, Joaquín Fernández, Javi Sánchez / Zou Feddal, Sergio Escudero; Roque Mesa, Álvaro Aguado, Kike Pérez; Iván Sánchez, Anuar, Sergi Guardiola.

Horarios del Barcelona vs Vallalodid

- Perú / 12:30 horas

- Guatemala / 11:30 horas

- Honduras / 11:30 horas

- Costa Rica / 11:30 horas

- Panamá / 11:30 horas

- México / 12:30 horas

- Colombia / 12:30 horas

- Ecuador / 12:30 horas

- Estados Unidos (Miami) / 12:30 horas

- Chile / 13:30 horas

- Venezuela / 13:30 horas

- Uruguay / 14:30 horas

- Argentina / 14:30 horas

- Brasil / 14:30 horas

- España / 19:30 horas

Canales Tv del Barcelona vs Real Sociedad

Perú: DirecTv Go y DirecTv Sports.

Argentina: DirecTv Go y DirecTv Sports.

Brasil: Star+ y ESPN

Chile: DirecTv Go y DirecTv Sports.

Colombia: DirecTv Go y DirecTv Sports.

Ecuador: DirecTv Go y DirecTv Sports.

Venezuela: DirecTv Go y DirecTv Sports.

España: DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV M4 y LaLiga TV (Bar), Movistar y Orange

Estados Unidos: ESPN+

Costa Rica: SKY Sports.

El Salvador: SKY Sports.

Guatemala: SKY Sports.

Honduras: SKY Sports.

México: SKY Sports.

Nicaragua: SKY Sports.

Panamá: SKY Sports.

República Dominicana: DirecTv Go y DirecTv Sports.

Uruguay: DirecTv Go y DirecTv Sports.

Alemania: DAZN y DAZN 2

Dinamarca: TV2 Play y TV sport X

Francia: beIN Sports

Italia: DAZN

República de Irlanda: LaLiga TV y Premier Sports 1

Noruega: TV 2 Play y TV 2 Play Premium

Portugal: Eleven Sports

Reino Unido: LaLiga TV y Premier Sports 1

Suecia: C More Stream y C More Fotbol

