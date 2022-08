Legisladores de Renovación Popular reconocieron con la Medalla de Honor del Congreso a Agustín Laje

Agustín Laje fue condecorado en el Congreso del Perú.

En plena semana de representación del Congreso de la República, algunos parlamentarios de la bancada de Renovación Popular participaron del Foro “Importancia de la Familia en la Sociedad Actual” . El evento fue organizado por la legisladora Milagros Jáuregui de Aguayo.

Aunque no hubo mayor anuncio a la prensa, se conoció que participaron del congreso los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, así como el peruano Miklos Lukacs.

Incluso Laje, politólogo y escritor, manifestó en sus redes sociales que fue distinguido con la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú. “¡Inmenso honor!”, escribió.

En la foto aparece junto a otros congresistas del partido que conduce Rafael López Aliaga, como José Cueto, Alejandro Muñante, Gladys Echaíz y Jorge Montoya.

Muñante celebró su participación en el foro y contó que pudo entregar unos presentes a Laje, Márquez y Lukacs, “por su destacado aporte académico en defensa de la vida y la familia” .

Reacciones

Este reconocimiento a Laje llamó la atención en redes sociales y generó una serie de comentarios a favor y en contra. Uno de los que se pronunció fue el analista político Fernán Altuve, quien cuestionó la legitimidad de la distinción otorgada a Laje y comentó en Twitter.

“Los congresistas de la República no están facultados para conceder diplomas ni medallas a nombre del congreso del Peru. Solo el presidente del congreso puede firmar ese tipo de documentos, pregunté bien porque esto es absolutamente irregular y usted puede estar siendo sorprendido”, escribió.

Poco después citó el artículo 362 del Código Penal: “El que, públicamente, ostenta insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce o se arroga grado académico, título profesional u honores que no le corresponden, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año…” .

Otros usuarios escribieron:

“Un argentino nos independizó del yugo español, ahora otro argentino nos independiza del yugo de la estupidez humana. Grande Agustín vuelve siempre, esta es tu casa”.

“Porfa, nacionalízate peruano, la comida es rica y el clima es excelente. Harías los debates políticos dignos de ver”.

“Felicidades estimado Agustín. Te mereces ese reconocimiento por tan grande labor y excelentes aportes en la política y la cultura en América”. “Bien por usted, su trabajo desinteresado y sus mensajes siempre tendrán un reconocimiento más alto en medio de ésta sociedad global que camina con incertidumbre y confusión”.

Mientras que otros tuiteros alzaron su voz de protesta:

“¿A razón de qué? Cuántos peruanos se merecerían tal distinción por todos los logros que vienen dándole al país pero sin embargo los “Cuetos” pueden más”.

“Hace rato que no es precisamente una medallita muy prolija. Si cotejas a quienes más se les ha condecorado en los últimos tiempos, hasta casi podría ser un demérito. Pero no es tu culpa”.

“Lo condecoran los congresistas con mis hijos no te metan , los que están detrás de la contrarreforma universitaria , los que crean su asociación de doctorados sin grados, vaya honor”.

“Muy bien ganado, ser premiado por uno de los peores congresos de la historia peruana es el fiel reflejo del tipo de ser humano que eres, bravo, muy consecuente”.

