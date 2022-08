Sport Boys: DT Juan Alayo dijo estar “contrariado” por “rumores” que colocan a Nolberto Solano como su reemplazo

El técnico de Sport Boys, Juan Alayo, se pronunció respecto a los rumores que señalan al estratega Nolberto Solano como su posible reemplazante en su cargo tras la designación de Alfredo Matayoshi como nuevo administrador provisional del club.

El DT ‘rosado’ se mostró disconforme con las versiones que lo alejarían del puesto de técnico del plantel profesional. Sin embargo, aseveró que seguirá enfocado en su trabajo.

“Yo me siento contrariado por algunos rumores que se vienen dando. Trato de hacer caso omiso y enfocarme en el equipo”, dijo Alayo en declaraciones a Willax Tv.

El estratega de Sport Boys fue consultado precisamente por el nombre del exasistente técnico de Ricardo Gareca en la selección peruana y aclaró que se trata de “rumores”, pero en su caso respeta el trabajo de sus colegas.

“Sí, bueno cada persona o técnico está en su derecho de buscar una oportunidad, pero en mi caso sí sé que alguien está en un cargo, jamás tocaría una puerta. Son rumores como se dice. No creo que Nolberto se preste para ese tipo de cosas”, aseveró Alayo.

El DT del cuadro chalaco aseguró que la administración del club no le ha informado al respecto. No obstante, reconoce que no conoce a Solano y que está dispuesto a alejarse del cargo si se diera esa situación.

“No me han comunicado nada, si lo han comunicado o lo han filtrado, bueno, no tengo nada en contra de él (Solano) No lo conozco nada más, y seguro él tampoco me conoce. Esto es fútbol y no me aferro a un cargo”, expresó.

El estratega del club 'rosado', Juan Alayo, afirmó que no "tocaría una puerta" si existe un técnico en el cargo

Boys en la Liga 1

En los últimos cinco partidos, el equipo ‘rosado’ consiguió un triunfo, un empate y tres derrotas. Sumó cuatro puntos de 15 posibles y retrocedió en la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Liga 1.

En el Clausura se ubica en el puesto 11 con diez puntos, pero en la Acumulada, que decide la permanencia en Primera División, cuenta con 25 unidades con una ventaja de seis puntos respecto a la zona de descenso.

Boys enfrentará a ADT por la fecha 9 del Torneo Clausura el próximo viernes 26 de agosto en el estadio Municipal Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Sport Boys en crisis

El flamante administrador de Boys, Alfredo Matayoshi, aceptó que el club no pasa por un buen momento y trazó el objetivo en su gestión: “No perder puntos y evitar el descenso, ese es nuestro objetivo a corto plazo. Transmitimos este mensaje a los hinchas y a todas las personas del club. Vamos a pelear porque el club permanezca en primera y en un horizonte cercano tengamos un club sólido”, dijo en declaraciones a GolPerú.

La Agremiación de Futbolistas del Perú (Safap) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la situación económica del club y las deudas que han quedado impagas con la institución y el plantel profesional.

El documento señala que el problema de Boys es financiero y no se puede “perder más tiempo” debido a las deudas pendientes y el incumplimiento de los “convenios vigentes”. Ello, es un “riesgo inminente que enfrenta el club de perder la categoría por las sanciones reglamentadas en el Sistema de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol”. Además, advirtieron que se debe de solucionar antes que termine agosto, de lo contrario, no será posible “salvar al club de la pérdida de la categoría por temas no deportivos”.

Al respecto, el club Sport Boys anunció el pasado 24 de agosto que enviado una propuesta para el refinanciamiento de la deuda con Safap.

Comunicado de la Safap respecto a la situación económica de Sport Boys

SEGUIR LEYENDO