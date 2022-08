Mariano González califica de “abusiva” denuncia del Presidente Castillo contra el Coronel PNP Colchado. Foto: Andina/Composición de Infobae

El exministro del Interior, Mariano González, se pronunció acerca de la solicitud de inicio de un proceso sancionador y su pase a retiro del coronel Harvey, que fue presentado por el presidente de la República, Pedro Castillo, a través de su abogado. El exfuncionario calificó de “abusiva” la denuncia presentada esta tarde al Inspector General de la Policía Nacional del Perú e indicó que le están asesorando mal.

“Inexplicable el consejo que le dan sus abogados y los ministros ayayeros. (...) Cuando el coronel Colchado acompaña al fiscal, acompañando a todo el Equipo Especial de Fiscales que se apersona a Palacio de Gobierno para ingresar a la residencia, no lo hace porque se le da la gana. Lo hace porque está respondiendo a una disposición fiscal y a una resolución judicial”, declaró en una entrevista a RPP Noticias.

“Me parece abusiva la denuncia del presidente contra Harvey Colchado. Además, pretende amedrentar a él y al Equipo Especial”, agregó.

Asimismo, manifestó que el mandatario está vulnerando a otro poder y desconociendo la resolución judicial. En este sentido, añadió que si persiste con esa actitud “los ciudadanos y ciudadanas del Perú vamos a tener todo el derecho de aplicar el artículo 46 de la Constitución Política.

Desde otro punto, hizo un llamado al Inspector de PNP para que no realice este proceso. “Espero que no ceda para nada ante las presiones de Pedro Castillo. Pero tampoco hay que mirar algo que es inevitable, no nos olvidemos también que hay un grupo de generales que están bajo la sospecha de una investigación”, recordó.

Además, mencionó que sí existe persecución política, pero por parte del presidente contra el coronel PNP Harvey Colchado y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Diligencia de Harvey Colchado

El pasado 9 de agosto, la Fiscalía de la Nación y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú acudieron a la residencia presidencial ante la orden de detener de manera preliminar a la hermana de la primera dama, Yenifer Paredes. Sin embargo, para el mandatario esto se trató de una vulneración de “inmunidad”.

Como se recuerda, la intervención culminó aproximadamente las 8:30 p. m., pero no se detuvo a la menor de los hermanos Paredes, pese a que los agentes policiales venían realizando seguimiento. La hermana de la primera dama está siendo investigada por pertenecer a una presunta organización criminal en agravio al Estado, que se encargaría de contactar con los alcaldes para ofrecer obras públicas.

Por otro lado, el abogado del jefe de Estado, Eduardo Pachas, también presentó su queja contra el fiscal Hans Aguirre, quien se encontraba a cargo de la diligencia y el juez que autorizó el allanamiento, Raúl Justiniano.

