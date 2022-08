Ejecutivo vs el Congreso: un análisis de un enfrentamiento que perjudica al Perú y no tiene vistas de solución

Enfrentamiento entre Legislativo y Ejecutivo.

El enfrentamiento entre la mayoría parlamentaria del Congreso y el Ejecutivo es una constante y no tiene visos de solución. Es así que ante la pugna de dominio de estos dos poderes del Estado y sus constantes conflictos de interés en su accionar político, ambos tienen altos índices de desaprobación en las encuestas y adolecen de representatividad y gobernabilidad en el país, lo cual afecta a la vida de millones de peruanos.

Ante esta problemática, Infobae entrevistó al politólogo Omar Awapara, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), quien comenta que tal es el nivel de confrontación y crispación entre el Ejecutivo y Legislativo que aumenta cada vez la sensación de crisis, donde incluso los obispos del país y distintas organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado a buscar una salida.

“En ese sentido, más que confrontación entre poderes del Estado si hay una sensación de que la campaña nunca terminó; por parte de la opinión pública hay mucho malestar y alto nivel de insatisfacción; además sienten que ningún actor político está dispuesto a buscar una salida, ya que muchos tienen conflictos de interés”, comentó el especialista en temas políticos.

En cuanto al impacto del enfrentamiento político a la vida de los ciudadanos, Awapara sostuvo que esta incrementa cada vez a la inestabilidad del país, lo cual dificulta los actores económicos para anticiparse en el futuro, así como ejecutar obras de inversión privada.

“A esta incertidumbre se suma la sensación en la que el gobierno no va a terminar su período de cinco años y eso abre las puertas para escenarios que no estaban previstos. Esto afecta a que nadie pueda prever una ruta de su inversión, lo cual afecta sin duda a las expectativas. Y no solo afecta al capital sino también a la vida de los ciudadanos que necesitan más empleo y mejores salarios”, sostuvo el politólogo.

Estrategia del gobierno

El especialista de la UPC señaló que parte de la nueva estrategia del Gobierno, más que todo del Poder Ejecutivo con el premier Aníbal Torres está jugando un papel mucho más ofensivo desde hace unas semanas. “En sus últimos discursos, el primer ministro apuesta mucho a la idea de victimizarse contra el Congreso y los medios de comunicación”.

“Aníbal Torres en el Congreso muestra que están siendo acosados y hostigados por parte del establishment y esto es una respuesta frente a todas las denuncias y todos los problemas que tiene el presidente Pedro Castillo, incluso viene mostrando un fuerte nivel de agresividad en sus discursos”, anotó el especialista.

Awapara precisó que esta es una táctica reciente en el que se busca posicionar al gobierno de Pedro Castillo para responder ante las denuncias e indicios de corrupción. “Buscan justificarse que están siendo atacados cuando en realidad no hemos tenido nunca un presidente en ejercicio con seis investigaciones”, acotó.

Posición del Legislativo

Por parte del Poder Legislativo, el politólogo dijo que sin duda hay una contribución del Congreso al discurso de Pedro Castillo y dan más vitalidad pese a todos los problemas que le aquejan. “Con la denegatoria a Castillo para que asista a la asunción de mando del presidente de Colombia, Gustavo Petro, le dieron réditos al presidente del Perú para que pida respaldo de su gobernabilidad a otros países”.

Según las últimas encuestas el presidente Pedro Castillo subió en las encuestas de un 20 a un 25%, lo cual parece que su estrategia le está funcionando; y por otro lado vemos a un Congreso que es más impopular, incluso está peor visto que el Ejecutivo, ya que tiene una aprobación de tan solo 10%. Sin embargo, esto evidencia también la mala actuación que han tenido ambos poderes del Estado, precisó Awapara.

Congreso de la República.

Poca capacidad de control político

Ante la consulta de por qué el Congreso siempre tiene menos aprobación, el especialista indicó que el Congreso tiene poca capacidad de controlar al Ejecutivo, ya que mientras invitaban a Aníbal Torres hay ministros que están actualmente en funciones tienen investigaciones judiciales, quienes deberían ser sujetos a control político; sin embargo, el Congreso no ha sido capaz de interpelar a los más cuestionados.

“Ellos tienen solo el 10% de aprobación y eso dice mucho porque tendría que ser más serio, si vemos que el presidente tiene esos serios problemas en el gobierno, hoy tiene un respetable 25%, y el Congreso está más cerca de un dígito de aprobación. Dice mucho del pobre rol que han cumplido este primer año de gobierno”, manifestó el especialista de la UPC.

Unidos en leyes populistas

Sin embargo, a lo que los une el Congreso y el Ejecutivo es que tiene consensos, para aprobar leyes o medidas populistas que favorecen a personas con conflicto de interés. “Esto es reflejo que hay muchas cosas en común entre ambos poderes del Estado; y no defienden los intereses de la sociedad que representan”.

“En el pasado estas leyes populistas le han dado más réditos políticos al Congreso anterior que fue relativamente exitoso con estas medidas, pero el actual al aprobar leyes como la Ley de Reforma Universitaria, entre otras, ni si quiera le alcanza al Congreso”, sostuvo Omar Awapara.

El presidente de Perú, Pedro Castillo en su discurso a la nación en el Congreso.

Solución para salir de la crisis

El político indicó que buscar a una salida a la crisis es difícil, ya que ningún poder del estado ha expresado dicha voluntad, sino más bien son las organizaciones de la sociedad civil que se pronuncian con un adelanto de elecciones para poner fin a la crisis; pero esto sin embargo no funcionar sin una verdadera reforma política.

En ese sentido, el especialista de la UPC dijo que, si no hay voluntad de los sectores políticos, probablemente debería haber presión externa para que se llegue a una decisión para la salida de la crisis. “Para llegar a un momento de desenlace, debería haber más presión de la ciudadanía movilizada”, acotó.

Otro escenario posible, según el politólogo es que se filtrarse o salgan más acusaciones o indicios de corrupción del entorno del presidente por parte de la Fiscalía o el Poder Judicial. “Esto ya dependerá de los actores político de cómo manejan una eventual transición, si es que hay una renuncia, vacancia o elecciones anticipadas, pero la sensación es que este es estamos en un gobierno bastante precario”, comentó.

Reforma política

El especialista dijo que un adelanto de elecciones no solo es la solución sino también una reforma política, lo cual es importante en el rol de la sociedad civil o de la ciudadanía organizada porque de ellos tienen que presionar a los propios actores políticos para que trabajen en leyes que mejoren la política del país.

“Esto explica por qué cuesta encontrar una salida, el hecho de que implica o debería avanzarse por una reforma política y tratar de prevenir que vuelva a suceder algo como lo que están pasando con la actual crisis política. Sería más de lo mismo a menos a que haya una reforma que garantice una mejora de la representación, así como implementar la reelección y la bicameralidad”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO