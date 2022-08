Minsa: así puedes descargar el pasaporte COVID-19 para ingresar a los países de la Unión Europea

Covid-19: Unión Europea reconoce Certificado de Vacunación Digital de Perú

Si piensan viajar fuera del país por motivos laborales, educativos o personales, es importante que conozcas todos los detalles del nuevo dispositivo que el Ministerio de Salud a lanzado para la acreditación de la vacunación contra la COVID-19.

A través de un comunicado de prensa, la entidad pública informó que todas las personas que fueron vacunadas con las cuatro dosis en el Perú, podrán obtener un pasaporte internacional COVID-19. También informaron que este documento, les permitirá acreditar su registro a través de la lectura de un código QR.

Según las autoridades del Ministerio de Salud, explicaron en un documento oficial, que el objetivo de este nuevo sistema, es poder ingresar a países de la Unión Europea (UE) tales como España, Alemania, Francia, y demás países integrados al sistema como es el caso de Colombia, El Salvador, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Taiwán, Reino Unido, entre otros, sin mayor inconveniente ni restricciones.

Por otro lado, precisaron, que gracias a este aplicativo se verificará de manera más inmediata, el lugar en el que las personas se inmunizaron, así que el tipo de dosis que tiene hasta el momento, la fabricación de la vacuna y hasta el número de lote de la misma.

Con nuevo APP se podrá obtener certificado de vacunación.

Pero eso no es todo, con este sistema, también se podrá validar en nuestro país la vacunación contra la COVID-19 de las personas procedentes de los países anteriormente mencionados mediante la lectura en la aplicación del código QR de vacunación. Eso permitirá que no ingresen al Perú extranjeros que no hayan recibido ninguna dosis de protección.

Con todo ellos, autoridades del Minsa explicaron que se visualiza, evitar que el virus se expanda, y estar prevenidos ante una quinta ola a causa de la COVID-19.

Como se recuerda, este certificado internacional, fue creado según estándares de la Unión Europea (EU) por la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud (Minsa).

Actualmente, ya se encuentra disponible en el aplicativo “Carnet de vacunación” (https://carnetvacunacion.minsa.gob.pe/), el cual puede ser descargado e instalado en dispositivos móviles Android a través de la PlayStore.

Del mismo modo, es compatible con iOS a través del App Store y en Huawei a través de App gallery, realizando la búsqueda como “Carné de Vacunación”.

Ministerio de Salud presenta moderno aplicativo.

¿Desde cuándo se puede utilizar?

Según la Delegación de la Unión Europea en Perú, el Certificado de Vacunación Digital puede ser utilizado desde el 1 de agosto de 2022, en los 27 Estados Miembros de la Unión Europea.

¿Cuáles son los países?

Estará habilitado y podrás presentar tu documento de vacunación cuando viajes a los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia.

Nuevos casos de COVID-19

Por otro lado, el Ministerio de Salud anunció que el Perú registró 3 006 nuevos casos de la COVID-19 y 21 personas fallecieron a causa de esta enfermedad durante el 19 de agosto.

Según el reporte actualizado de la Sala Situacional del Minsa en el último día también se presentaron 16 altas hospitalarias.

COVID-19 sigue atacando a personas.

Hasta la fecha existe un total de 1 056 personas hospitalizadas por dicha infección, de las cuales 228 están en unidad de cuidados intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

Asimismo, indicaron que 366 pacientes con diagnostico positivo cumplen el aislamiento respectivo en la Villa Deportiva Panamericana.

