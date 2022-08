Congresista Nieves Limachi señala que su sueldo no es suficiente para pagar una deuda

Congresista Nieves Limachi dijo que cuenta con una deuda hipotecaria que le impide cumplir pagos con la Beneficencia.

Los pagos pendientes persiguen a la congresista de Perú Democrático Nieves Limachi. A través de un video se dio a conocer que la representante de Tacna debe S/ 48 945 a la Beneficencia Pública de su región por el arrendamiento de un restaurante ubicado en el centro de la ciudad. Por su parte, la política natural del sur del país ha señalado que su sueldo no es suficiente para saldar su deuda.

“Voy a pagar de acuerdo a mis posibilidades”, indicó para luego señalar que ella no cuenta con S/ 48 mil “de golpe”. Cabe recordar que el sueldo básico de los congresistas es de S/15.600 (US$4.220), pero este puede llegar a 10,200 soles luego de los descuentos de ley. Sin embargo, la congresista Limachi ha indicado que para ella resulta complicado saldar con su deber porque cuenta con una deuda hipotecaria.

“No, no me alcanza (el sueldo de congresista), yo tengo deuda hipotecaria ¿Quieres que te detalle mis cosas personales? por favor, sí voy a pagar, de acuerdo a mis posibilidades”, dijo a la persona que le consultó sobre la deuda pendiente con la Beneficencia. Asimismo, Limachi repitió que se trata de una deuda personal, uno originado por la falta de pago del alquiler de un predio.

Nieves Limachi fue elegida por el partido Perú Libre

La Beneficencia alquiló el predio a Nieves Limachi y su familia en 2012, pero en el 2015 tal contrato de arriendo acabó en un proceso legal por no pagar el alquiler y otras penalidades derivando el mismo en la situación de “ocupante precario”. Sin embargo, hasta la fecha, la actual congresista no ha pagado ese monto, según una publicación de RPP Noticias. Cabe recordar que en su región, la congresista es “persona no grata e indigna”.

Congresista en aprietos

Nieves Limachi fue mencionado en repetidas ocasiones a mediados de mayo de este año cuando se difundió una misiva enviada a Aníbal Torres en la que se mencionaba la propuesta de un ciudadano tacneño para el cambio de diseño y color de la bandera nacional. Esta buscaba reemplazar los colores rojo y blanco por el verde, amarillo, rojo y azul y añadir un sol en el pabellón nacional.

“Quiero pedir mis sinceras disculpas a mi heroica Tacna y al país en general por todo lo acontecido por el cambio de la bandera. Sin embargo, debo aclarar que esta no ha sido mi iniciativa, no ha sido una propuesta de ningún funcionario del gobierno, ni del presidente de la república, ni de Perú Libre, ni Perú Democrático”, dijo la legisladora a modo de disculpas.

Propuesta de nueva bandera peruana por Marcos Fortunato Mendoza Huamán.

Fortunato Meza, autor de la propuesta dio detalles sobre la definición de los colores de cómo sería la nueva bandera nacional. Según expuso el ciudadano, los colores relacionados con nuestra geografía. El color verde significa la selva, el amarillo la tierra, el rojo la costa y el azul el mar. Además, el autor de este diseño, añadió un sol y expresó que esto significaría el símbolo de vida y que representó en el pasado a un dios para los incas.

“No estaba de acuerdo en esto. El ciudadano exigía la respuesta técnica. Mi despacho es a puertas abiertas a todos los ciudadanos, sean de clase alta, baja, simplemente se ha procedido a atender. Tengo que pedir disculpas obviamente por toda esta zozobra que se ha creado; pues sí, lo lamento, estamos para seguir mejorando como gestión”, puntualizó la congresista representante por Tacna.

