‘Chemo’ del Solar valoró el triunfo de César Vallejo sobre Mannucci en el clásico trujillano por Torneo Clausura

José ‘Chemo’ del Solar habló sobre la goleada 4-1 de César Vallejo frente a Mannucci en el estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo, cotejo válido por la jornada ocho del Torneo Clausura de la Liga 1 2022.

Yorleys Mena (18′), Ronald Quinteros (21′), Jairo Vélez (30′) y Osnar Noronha (81′) marcaron los goles del conjunto trujillano. Matías Succar (39′) puso el descuento para el ‘tricolor’. El mexicano Diego Chávez (26′) fue expulsado en la visita.

“Tomamos el triunfo con alegría, pero con calma. Si bien es cierto es un cotejo de rivalidad dentro de Trujillo, también es solamente un partido de fútbol. Son tres puntos que valen igual que ganarle a cualquier rival. Sabemos que aún queda mucho camino por recorrer, nos quedan 10 partidos por delante”, aclaró el estratega del cuadro ‘poeta’.

Además de resaltar el triunfo y llamar a la calma de cara a lo que resta de jornadas en el torneo Descentralizado, del Solar resaltó la mejora del grupo tras perder sus últimos dos partidos del certamen local. “El equipo se recuperó futbolísticamente, eso para mí es muy importante más allá de ganar el partido. Los dos últimos encuentros que jugamos ante Alianza Atlético y Atlético Grau no me gustaron. El equipo en lo futbolístico no jugó bien”, aclaró sobre la racha negativa que se estaba formando en su registro durante esta segunda mitad del año.

Para finalizar, el entrenador consideró vital la valoración del segundo tanto a cargo de Quinteros, el mediocentro de 37 años que suma su primer gol con la camiseta naranja después de dos años. “Me pongo contento por él. Es un símbolo de la Universidad César Vallejo. Él siente mucho los colores. Llevo cinco años acá y en los cinco ha estado él, lo quiero mucho. Lo conozco desde antes y me pone muy contento de que haya podido meter un gol y haya hecho un buen partido más allá del gol. Todos hicieron un buen partido”, afirmó el técnico a cargo desde el año 2018.

Después de sacar los tres puntos en terreno local, César Vallejo se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura con 15 puntos en ocho duelos disputados. A dos unidades del puntero Sporting Cristal que lleva un partido menos en juego. De la misma manera, en lo referido a la tabla acumulada, los dirigidos por Chemo marchan en el sexto puesto con 44 puntos, 13 partidos ganados, seis empatados y siete derrotados. Por lo que, de mantenerse en dichas posiciones, tendría lugar en Copa Sudamericana después de ocho años. Su registro histórico indica la presencia del club trujillano en siete certámenes internacionales, cuatro veces en Libertadores (2013, 2016, 2021, 2022) y tres en Sudamericana (2010, 2011, 2014).

Dato: Su mejor campaña en un torneo internacional fue durante la Copa Sudamericana 2014 en la que llegó hasta los cuartos de final y ubicándose dentro de los ocho mejores equipos del torneo.

Próximos partidos de la Universidad César Vallejo

- Sporting Cristal vs César Vallejo: domingo 28 de agosto a las 13:15.

- César Vallejo vs Melgar: domingo 4 de setiembre (hora por definir).

- César Vallejo vs Sport Huancayo: sábado 17 de setiembre (hora por definir).

- UTC vs César Vallejo: domingo 2 de octubre (hora por definir).

