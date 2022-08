El desgaste de Machu Picchu debe preocupar a toda la humanidad, advierte la ministra de Cultura

Ministra de Cultura, Betssy Chávez, en Machu Picchu.

La titular del Ministerio de Cultura, Betssy Chávez, visitó la región del Cusco en busca de impulsar acuerdos de su sector. Tras recorrer la Llaqta de Machu Picchu, advirtió que el desgaste de la ciudadela inca debería preocupar a toda humanidad.

Por tal motivo, instó a la ciudadanía y a los turistas nacionales y extranjeros a proteger el patrimonio cultural de nuestro país . “Tenemos que trabajar de manera transversal. Por un lado, la protección del patrimonio; porque sin patrimonio no hay turismo. Pero es importante inyectar estas palabras de turismo responsable”, exclamó.

“Realmente el desgaste que tiene nuestro patrimonio debe preocuparnos a todos los peruanos, pero también a toda la humanidad, porque este es el legado que le estamos dejando a la humanidad”, agregó.

Betssy Chávez supervisó el estado en que se encuentra la ciudadela inca.

En esa línea, la titular de Cultura señaló que la pandemia de la COVID-19 ha desnudado muchas falencias del Estado, pero, a la vez, ha permitido lograr avances positivas, como instalar escalinatas alternativas en Machu Picchu.

“He venido a cumplir mi palabra de estar hoy en Machu Picchu. Hoy he visitado la Llaqta de Machu Picchu y hay un deterioro visible”, declaró Betssy. Agregó que “necesitamos sincerar información para llevarla a la próxima reunión ordinaria de la Unidad de Gestión de Machu Picchu. No encuentro una salida diferente que no tenga la opinión de la ciudadanía”.

La ministra Betssy Chávez se reunió con el gobernador regional, Jean Paul Benavente; el alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca. Además, con representantes de los gremios que se encargan del tema turístico en esta región.

Como se recuerda, estas semanas se han producido protestas en Aguas Calientes (población desde donde se accede a la ciudadela) y también debates sobre el aforo del lugar, puesto que la Unesco recomienda una cifra de visitantes diarios que no es compartida por trabajadores de la zona.

El lunes 15 de agosto, el Ministerio de Cultura, de Comercio Exterior y Turismo, de Ambiente, el Gobierno Regional del Cusco y la Municipalidad de Machu Picchu -las entidades que conforman la Unidad de Gestión de Machu Picchu-, se reunieron en Lima para llegar a acuerdos en relación con la protección del patrimonio de la Llaqta.

Nuevo paro de 24 horas

Los representantes del Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu (Fredim) acordaron realizar una paralización de 24 horas, programada para este miércoles 24 de agosto, tras no llegar a un acuerdo con la titular de Cultura.

De acuerdo al Diario La República, los pobladores exigen que el 50% de entradas sean vendidas en la localidad, como una alternativa de evitar el acaparamiento por parte de presuntas mafias y que varios turistas se queden con las ganas de conocer la llaqta por falta de boletos.

Por su parte, la ministra Chávez manifestó que la venta de boletos en Aguas Calientes continuará en número de 200 a 300. Esto no es del agrado de los pobladores, quienes insisten que sea el 50% del total de ingresos diarios, es decir más de 2 000 boletos. “No es suficiente, apenas son 200 a 300 entradas y a diario tenemos más de mil turistas varados” reclamó una pobladora.

El miércoles 24, la ministra Chávez, expondrá la problemática y los reclamos de la población del distrito que acoge a la maravilla mundial ante la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM).

