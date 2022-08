Cienciano impidió la victoria de Atlético Grau y sentenció un empate en Cusco

SOBRE EL FINAL! De tiro libre, Kevin Sandoval remató y anotó un golazo para el 2-2 de Cienciano. (Video: GOLPERÚ)

Cienciano y Atlético Grau se enfrentaron por la jornada 8 del torneo Clausura de la Liga 1 2022. El partido culminó en un agónico empate a dos para sorpresa de la afición en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. Los Albos abrieron el marcador y fueron al medio tiempo con un 0-2 arriba. Para el segundo tiempo, Kevin Sandoval aportó con un doblete para el Papá y colocó la repartición de puntos en un 2-2 final.

Los goles para el conjunto dirigido por Gustavo Álvarez fueron ejecutados por Paulo de la Cruz a los 19 minutos y Rodrigo Salinas a los 43 minutos, antes de finalizar la primera parte del cotejo. Adicionalmente, el guardameta Raúl Fernández recibió una tarjeta roja durante el tiempo suplementario del duelo, por lo que fue expulsado a los 95 minutos. Con el intenso partido y el abultado marcador, Atlético Grau se mantiene como puntero de la tabla de posiciones del torneo Clausura con 17 puntos en ocho partidos disputados. Por su parte, Cienciano se ubica en el segundo lugar con 15 unidades.

Siendo un escenario de altura y dificultoso para lidiar, los Académicos destacan el mérito de su plantel de visita, siendo su segunda oportunidad con igualdad de puntos en un terreno de juego ajeno. “Nosotros propusimos presionarlos alto, no permitirle que progresen prolijo en el campo. A partir de ahí, manejar la pelota y atacarlos. Estar preparados para jugar mano a mano con esa línea de tres que presentaban (Perleche, Riojas y Recalde). Se hizo bien, lógicamente, se necesitan pausas más largas que en el terreno llano”, declaró el estratega de Grau en conferencia de prensa.

El entrenador de Grau consideró que la altura jugó en contra (Video: GOLPERÚ)

“El segundo tiempo fue muy difícil sostener el ritmo por la desventaja de la no aclimatación. Sabemos que es así, sabemos que toca esto y tenemos que reconocer el esfuerzo y el carácter de mis jugadores para que en semejante escenario (Cusco) hacer el partido que se hizo. El sabor final termina siendo amargo. Uno aspiraba a ganarlo”, agregó el Profe Álvarez

“Cada vez que vamos a la altura, por más que hagamos buenos partidos, sufrimos los partidos como todos. Cuesta recuperarse, cuesta sostener la intensidad. Por más que hayamos sacado buenos resultados en altura, no hay cuestión mágica de venir y no sufrir. Empatamos en Cajamarca, ganamos en Ayacucho”, concluyó el técnico de los Albos. En lo que va del Clausura, Atlético Grau registra seis cotejos ganados de manera consecutiva, dos empates y una sola derrota frente a Alianza Lima en la primera jornada del torneo. De los ocho duelos, dos fueron en altura y en ambos hubieron resultados positivos. En Cusco, se suma el tercero y queda a la espera de los próximos encuentros referidos al certamen doméstico.

Por el lado del conjunto local, el entrenador de Cienciano, César Vigevani, resaltó la igualdad de puntos como una hazaña de sus dirigidos; sin embargo, enfatizó que no es de su agradado el ceder opciones al rival. “Hicimos el peor primer tiempo desde que estoy acá. Fue un regalo que aprovecharon los rivales. En el segundo tiempo se cambió la historia pero eso no alcanza ni nos satisface. Solucionaré a partir del día lunes, no podemos seguir regalando más primeros tiempos y entregando el partido que no tuvimos que hacerlo”, expresó el director técnico de manera tajante. “Cuando uno planifica y no se hace nada, hay que tomar medidas en el asunto. Es historia repetida, a mí no me convence nada”, sentenció el argentino, concluyendo su intervención posterior al encuentro. Los Rojos suman tres empates, cuatro victorias y una derrota en el Clausura.

