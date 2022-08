Con Santiago Ormeño, Chivas consiguió su primer triunfo ante Necaxa por la Liga MX

Chivas, con Ormeño, por fin ganó en la Liga MX

Rompió la mala racha. El cuadro de Chivas de Guadalajara, donde juega el atacante peruano, Santiago Ormeño, consiguió su primera victoria en el Torneo Apertura de la Liga MX tras golear por 4-0 en su visita al Necaxa.

Una vez que se hicieron con el control del balón, la visita sorprendió con el gol de Ángel Zaldívar tras pase de Brizuela. El ‘9′ de Chivas se ‘quitó un peso de encima’ al convertir y darle la ventaja mínima a su equipo que bien lo merecía.

Para el segundo gol no tuvieron que esperar demasiado, pues a los 33 minutos, Roberto Alvarado estiró la alegría y empezó a preocupar a los dueños de casa pues se veían ampliamente superados por la postura de los ‘rojiblancos’.

En el complemento, el trámite del juego no varió demasiado pese a que Necaxa optó por hacer algunos cambios para encontrar otro tipo de respuesta en el campo. Sin embargo, el ‘Rebaño’ volvió a salir decidido y puso el 3-0 gracias al mexicano Fernando Beltrán.

El 4-0 se dio sobre los 69 minutos y otra vez fue obra del delantero Zaldivar que desde los doce pasos ponía el segundo de su cuenta personal cerrando una gran noche y que recibió el reconocimiento de sus hinchas cuando salió cambiado por Ormeño.

Con este resultado, Chivas de Guadalajara consiguió su primer triunfo en el torneo azteca luego de seis empates y dos derrotas. De esta manera, el ‘Rebaño’ sumó 9 puntos en el torneo y la siguiente jornada recibirá a Monterrey.

Asimismo. el atacante peruano, Santiago Ormeño ingresó a los 77 minutos del compromiso cuando el compriso ya estaba definido con doblete de Zaldivar, además de tantos de Alvarado y Beltrán.

DT de Chivas dedica triunfo a los fieles aficionados

Ricardo Cadena, técnico del conjunto ‘rojiblanco’ de Chivas, dedicó la victoria del equipo ante Necaxa a aquellos seguidores que han aguantado de todo en este largo y doloroso semestre para el ‘Rebaño’, que sacó su primer triunfo del torneo en esta Jornada 10.

“La confianza de la directiva ha estado todo el tiempo, mi confianza con mis jugadores ha estado todo el tiempo y lo recibo como que la confianza mía y de ellos hacia mí es recíproca. Me dejó una bonita sensación porque uno trabaja en función de ellos y para bien de nuestro equipo e institución, para los aficionados que han resistido tanto, este es un triunfo para ellos, y que los muchachos tomen confianza y que esta victoria nos permita seguir pensando en lograr más victorias”, comentó en conferencia de prensa.

“La confianza que siempre me dieron en la institución y la confianza que le tengo a los muchachos para desarrollar el trabajo han estado todo el tiempo. Lamentablemente los resultados no nos habían acompañado en el factor contundencia, en goles, errores del VAR, situaciones nuestras, hemos errado penales. Los muchachos todas las semanas han trabajado, siempre hemos estado proyectando lo mismo, el enfoque ha estado en cada partido, lamentablemente la parte de la efectividad era la que no nos favorecía y sufríamos los partidos que podíamos ganar”, sentenció.

