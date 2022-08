Diego Reblagiati reavivó el debate en el ataque peruano: ¿Paolo Guerrero o Gianluca Lapadula?

El debate de Al Ángulo fue puesto entre Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula en el ataque de la selección peruana. (Video: MOVISTAR DEPORTES)

El ataque peruano está nuevamente en debate a propósito de la próxima convocatoria de la Selección peruana con Juan Reynoso al mando. Las expectativas están marcadas por los alcances que ha hecho llegar el entrenador peruano sobre sus planes a corto plazo. Uno de ellos, y más resaltante, es sobre las novedades que traería esta nómina. Las dudas se relacionan a los seleccionados del último ciclo de eliminatorias, los jóvenes talentos del torneo local o los históricos titulares que, con el paso del tiempo, han perdido continuidad en el campo de juego.

Ante la incertidumbre y la tentativa de adelantar las decisiones del estratega nacional, el panel de Al Ángulo formuló el escenario mencionado. El periodista deportivo Diego Rebagliati cuestionó lo siguiente: ¿Una buena versión de Paolo Guerrero es mejor que Gianluca Lapadula? Esta duda fue la conclusión a lo desarrollado en el programa de Movistar Deportes.

Anteriormente, Michael Succar consideró colocar el presente de los protagonistas de la disyuntiva. “Paolo suma cinco partidos más (en el Avaí) y llega a marzo. Lapadula se mantiene igual (en el Cagliari) jugando a veces de titular o a veces de suplente y con un buen promedio de gol. Paolo también con dos o tres goles. Si no es titular seguro, ¿No lo llama? Porque hay que pensar que Raúl Ruidiaz es un futbolista al que Juan Reynoso le quiere dar minutos”, propuso el comunicador como inicio de la controversia.

Así fue el primero gol de Gianluca Lapadula con el Cagliari. (Video: Cagliari Calcio)

La respuesta de Pedro García, fue automática en relación al rival. “¿Contra quién jugamos y en dónde? Si vas a jugar a correr a los centrales, de repente Lapadula es el hombre. Si vas a jugar a otra cosa, Paolo Guerrero es el hombre. Son dos partidos, en el primero arranca uno y en el siguiente arranca el otro. Es así con el nueve (puesto)”, afirmó tajantemente el periodista.

“El mejor Paolo va a ser difícil de ver, pero si es capaz de ser titular en Brasil (en el Avaí) y puede jugar 90 minutos, seguramente es una buena versión de Paolo, como mínimo. Si no, no jugaría, nadie regala nada”, añadió Rebagliati a modo de análisis.

El Depredador apenas volvió a las canchas e, incluso así, aún no es titular absoluto con su equipo. Por el lado de Lapadula, cuyo puesto en la delantera del Cagliari Calcio recién se lo está ganando, pues tiene más posibilidades de condensar su juego por términos de edad y desempeño física.

Para Rebagliati, el excapitán de la Blanquirroja no debería ser tomado en cuenta. “Lapadula es un gran jugador y es una aparición maravillosa, pero si regresa Paolo, Juan tendrá una conversación con los dos. No sé si ya traerlo, mientras está volviendo. Es bueno que él continúe en su club y que nada perturbe su volver. El Brasileirao no para y Paolo ha luchado tanto para volver a jugar, sacarlo de allí me parecería una mala idea”, sentenció el periodista, aclarando que existen más factores humanos para el ataque peruano.

Paolo Guerrero ejercitándose con su nuevo club el Avái FC. (Video: Avaí FC)

Dato: A nivel histórico, Paolo Guerrero suma 39 goles en 104 partidos con la Selección peruana. Gianluca Lapadula, por su parte, registra ocho goles en 22 duelos disputados.

