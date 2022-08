Yenifer Paredes: Juzgado admitió hábeas corpus a favor de la cuñada de Pedro Castillo

Mañana viernes 19 se cumple el plazo de detención preliminar contra Yenifer Paredes.

La cuñada e hija no biológica de Pedro Castillo busca cambiar su condición de detenida preliminarmente a arresto domiciliario. Por ello presentó un hábeas corpus que finalmente ha sido admitido a trámite por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima a cargo del juez Juan Fidel Torres Tasso. La medida lograría que la investigada sea excarcelada y cumpla con los dispuesto por las autoridades en su domicilio.

Una publicación del diario El Comercio ha señalado que el documento presentado por la defensa de Paredes asegura que se ha atentado contra la libertad individual, del debido proceso, de la motivación de resoluciones judiciales, y del derecho a la salud. La medida ha sido impuesta contra el juez Raúl Wenceslao Justiniano Romero en su condición de titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional.

“Disponga que la favorecida Jennifer Paredes Navarro cumpla el mandato de detención preliminar en su vivienda o en una clínica para seguir su tratamiento, debido a que ha sido infectada con el virus del Covid-19, puesto que, pese a tener conocimiento de ello, no se ha dispuesto ninguna medida al respecto por el juzgado en mención”, se lee en la solicitud presentada por Víctor Vallejo Vásquez.

Yenifer Paredes durante un sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Cabe recordar que durante una audiencia llevada a cabo el 11 de agosto se determinó que la investigada Yenifer Paredes había dado positivo a Covid-19 por que el juzgado dispuso que se pusiera en marcha su atención médica. Asimismo, el abogado que presentó el escrito calificó de desproporcionada la medida contra Paredes cuando esta se ha presentado a las diligencias a las cuales ha sido citada.

“Se acotó del mismo modo, que, si una persona es citada y esta acude a las citaciones, y participa en diligencias, no existe el peligro de fuga, señalando finalmente que la favorecida no ha sido sindicada por persona alguna por la supuesta comisión de hechos ilícitos, por lo que, no se justifica que la medida dictada en su contra se mantenga”, se indica en el documento presentado ante la autoridad correspondiente.

Pronta prisión preventiva

Ante los cuestionamientos a la cuñada del presidente Pedro Castillo, el Equipo Especial de Fiscales que investiga al Poder Ejecutivo por el presunto delito de tráfico de influencias y lavados de activos en modalidad de organización criminal está a punto de solicitar al Poder Judicial la prisión preventiva para Yenifer Paredes. El pedido se extendería a David y Walter Paredes, cuñados del presidente Pedro Castillo.

Yenifer Paredes se entregó a la justicia un día después de ordenada su detención.

El viernes 19 de agosto vencen los diez días de detención preliminar de Yenifer Paredes, y por ello, el fiscal Aguirre estaría tomando esta decisión que debe ser comunicada cuanto antes al Poder Judicial. Esta decisión alcanzaría al alcalde de Anguía, en Chota, José Nenil Medina Guerrero y los empresarios Hugo Yhoni y Anggie Estefani Espino Lucana, principales accionistas de las empresas JJM Espino Ingeniería & Construcción y Destcon Ingenieros & Arquitectos.

¿Por qué se investiga a Yenifer Paredes?

La cuñada del presidente Castillo empezó a llamar la atención de las autoridades tras revelarse que se presentó ante comunidades cajamarquinas mediando la realización de obras en la región. El Ministerio Público abrió investigación contra Yenifer Paredes por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.

Por otro lado, el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, liderado por Marita Barreto, decidió iniciar investigación a Yenifer Paredes por el delito de lavado de activos. Esto debido a que se conoció que los otros hermanos de la primera dama, David y Walther Paredes, depositaron 90 mil soles a los hermanos Espino Lucana. Asimismo, también fueron incluidos en la investigación.

