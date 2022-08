Marcos Riquelme, exdelantero de Sporting Cristal, brilla en Bolivia y es el máximo goleador del Torneo Clausura

Marcos Riquelme vive en Always Ready una realidad distinta a la que padeció en Sporting Cristal.

Marcos Riquelme es la prueba viviente de que en el fútbol, si en un lugar no te va bien, no necesariamente condiciona tu porvenir en otro sitio. Y es que el delantero argentino llegó a Sporting Cristal el 2021, pero su paso fue muy discreto y salió a final de temporada. Sin embargo, en el presente año ha recuperado su mejor versión en Always Ready de Bolivia y el máximo goleador del Torneo Clausura.

Sí, aunque suene algo descabellado, el futbolista de 33 años llegó al conjunto de la ‘Banda Roja’ a inicios del 2022 con el fin de reconducir su carrera. El país del ‘Altiplano’ fue su destino. “A mí me gusta mucho el fútbol boliviano porque es el que más cosas me dio, el que más me hizo conocido. En Perú fue una experiencia muy linda, llegué a un equipo grande como Cristal. Ganamos la primera ronda, la Copa Bicentenario y después lamentablemente perder la final con Alianza te deja una experiencia muy bonita, pero me tocó volver a Bolivia”, fueron sus palabras durante su presentación.

Con esas declaraciones podemos sacar la conclusión que su lugar en el mundo era el territorio de ‘La Verde’. Anteriormente había jugado en Bolívar, donde hizo 76 goles en 118 encuentros, por lo que era la mejor plataforma para retomar su performance.

El COVID-19 no fue el mejor aliado de Marcos Riquelme, ya que invadió su cuerpo en las primeras semanas del año, por lo que le costó volver a su mejor forma física. En el Torneo Apertura convirtió 4 goles en 11 compromisos. No obstante, su revancha llegaría para el segundo certamen del año. Hasta el momento, acumula 9 dianas en la misma cantidad de cotejos. De hecho, en su último partido en casa ante Blooming marcó un ‘hat-trick’ en la goleada por 5-0, con lo cual se puede llegar a la conclusión de que su actualidad es sobresaliente y, sin duda, el campeonato de esa nación es el que más se le acomoda.

El exdelantero de Sporting Cristal marcó para Always Ready y es el goleador del Torneo Clausura. (Tigo Sports Bolivia)

¿Cómo le fue en Sporting Cristal?

En el elenco ‘rimense’ arribó a inicios del 2021 como una opción de última hora ante la partida del recordado anotador, Emanuel Herrera, quien batió los registros en la Liga 1 al haber marcado la friolera cifra de 40 dianas el 2018.

La presión del gol recayó sobre los hombros de Marcos, aunque nunca pudo acomodarse al estilo de juego del equipo. Su virtud pasaba por los balones aéreos, mientras que la propuesta del técnico Roberto Mosquera era poner la pelota al ras del suelo para de ahí generar peligro y ganar los duelos. De todos modos, alcanzó a anotar 8 tantos en 28 contiendas. Se fue sin pena ni gloria rumbo a Bolivia para recuperar su mejor rendimiento, algo que ha venido consiguiendo.

Marcos Riquelme cuando anotó un doblete contra Alianza Lima (Sporting Cristal)

Actualidad de los delanteros de Sporting Cristal

Sporting Cristal atraviesa por una sequía alarmante de cara al arco rival. Pero no a nivel del equipo en sí, sino de sus atacantes. Ninguno ha podido anotar en lo que va del Clausura. Los últimos fueron Irven Ávila y Percy Liza al final del Apertura ante Carlos A. Mannucci el 3 de julio. Si retrocedemos algunas semanas atrás, llegamos a Christopher Olivares y su gol a Ayacucho FC en la jornada 14.

Joffre Escobar, refuerzo en el reciente mercado de pases aún no se estrena y, más bien, han sido los defensores y mediocampistas los que se han hecho presentes en el marcador: Gianfranco Chávez, Martín Távara, Nilson Loyola, Alejandro Hohberg, Rafael Lutiger, Yoshimar Yotún y Diego Buonanotte suman 1 gol, mientras que Omar Merlo y Leandro Sosa tienen 2 a su cuenta cada uno.

Sin duda, una comparación que puede parecer atípica con respecto a Marcos Riquelme, pero que figura en un momento en que los artilleros de Cristal no han aportado su cuota goleadora.

