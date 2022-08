Pedro Castillo: “Recordemos que el Perú siempre estará por encima de cualquier circunstancia”

Prometió obras en corto plazo. Foto: Redes Sociales.

Continúa con las reuniones con grupos sociales de diferentes partes del Perú. Hace algunas horas, el presidente de la República, Pedro Castillo, recibió en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, a un centenar de líderes vecinales del Callao.

Ante todo los presentes, el mandatario advirtió que para él, y para todo su Gabinete Ministerial, el bienestar del Perú es la prioridad de su Gobierno. Asimismo, señaló que en el escenario actual es necesario que los poderes del Estado tengan un objetivo común en favor de la ciudadanía.

“El Perú siempre estará por encima de cualquier circunstancia. Soy respetuoso de la institucionalidad, de la gobernabilidad, pero es necesario que los poderes del Estado miremos al país en una sola línea. Pongámonos de acuerdo”, subrayó el mandatario.

Como se recuerda, el jefe de Estado lleva realizando una serie de reuniones con dirigentes y líderes de diversas agrupaciones ciudadanas. En este caso, en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno fueron recibidos 300 dirigentes de distintas bases sociales de la provincia Constitucional del Callao.

Los asistentes eran personas de colectivos, gremios de salud y de trabajadores (CGTP), movimientos juveniles de pesca artesanal, asociaciones de asentamientos humanos.

Aseguró que no existen pruebas

La cuñada del presidente de Perú, Pedro Castillo, Yenifer Paredes, se entregó el miércoles a la justicia, que la buscaba por supuesta corrupción, tras inéditos allanamientos a la residencia del Palacio de Gobierno y la vivienda familiar en su búsqueda, informó su abogado.

Durante su discurso, el presidente de la República aprovechó para hablar sobre las denuncias que lo vinculan ante diferentes casos, asegurando que no existen pruebas de las acusaciones que se le imputan y lamentó que se difundan versiones contra el actual gobierno.

“Ha pasado más de un año y no hay pruebas de nada, pero se siguen creando historias contra mí, mi familia y el gobierno. Ratifico que no le he quitado ni un sol al país”, resaltó ante todos los presentes.

Del mismo modo, antes de concluir su intervención, resaltó que es falso que su gobierno esté vinculado con actos de corrupción, como en anteriores gobiernos y que rechaza todas las acusaciones contra él y su familia.

“Piensan que creamos portátiles y no es así, es el sentir natural del pueblo ante tanta amenaza, tanta injusticia, tanta desigualdad”, precisó el mandatario.

Brevemente, anunció que en menos de una semana, se llevará a cabo un Consejo de Ministros Descentralizado en el Callao, con el fin de tratar los temas más importantes de dicha región, entre ellos: seguridad ciudadana, salud, desnutrición, educación, entre otros sectores.

Por otro lado, el presidente Pedro Castillo se reunió hace algunas horas con representantes de la pequeña minería y minería artesanal de todo el país, para anunciar la instalación de una mesa técnica que atenderá los problemas del sector, con el objetivo de permitir que se beneficien y posicionen dentro y fuera del Perú.

“Si hubieron errores normativos que los afectaron, estos serán corregidos. Trabajaremos para todos los peruanos”, indicó el mandatario ante todos los asistentes a dicho evento.

Luego de unas horas, a través de su cuenta oficial de Twitter, donde últimamente se pronuncia sobre los diversos temas de coyuntura del país y del mundo, para enviar un mensaje a los más de mil trabajadores y representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú).

“Les prometo atender sus demandas sobre formalización y nuevas normativas para la minería artesanal en el país”, destacó el mandatario.

“Existen decretos y normas que son lesivos para nuestros hermanos obreros y deben corregirse. He dispuesto instalar una mesa técnica con los ministros para que se atiendan sus demandas. Es importante que la voz de los trabajadores mineros sea escuchada”, concluyó.

