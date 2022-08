Carlos Zambrano luego de la riña con Darío Benedetto: “Fue un ‘guantazo’, no me lo esperaba”

Carlos Zambrano, defensor de Boca Juniors, habló de la polémica disputa con el compañero de equipo, el delantero Darío Benedetto, durante el entretiempo del partido ante Racing Club por la fecha 13 de la Liga Argentina del pasado domingo 14 de agosto.

“No ha sido nada grave, solo fue una hinchazón. Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, afirmó Zambrano en declaraciones al diario Trome.

Prensa de Argentina

“No soy mucho de ver las noticias que se publican acá (Argentina), prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho”

El castigo de Boca

“No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”

