Aeropuerto Jorge Chávez suspenderá vuelos: por qué, desde cuándo y en qué horarios

Todos los años se realiza un mantenimiento a la pista de aterizaje.

El aeropuerto internacional Jorge Chávez entrará en suspensión en horarios específicos y fechas establecidas en los próximos días. Así lo anunció Lima Airport Partners (LAP) mediante un comunicado. Este jueves, Lorena Trelles, representante de LAP, brindó más detalles al respecto.

“Todos los años las pista de aterrizaje actual, por donde hoy despejan y aterrizan las aeronaves del aeropuerto Jorge Chávez, tienen un mantenimiento que se tiene que realizar. Desde hace unos meses se ha hecho una comunicación a todas las aerolíneas de que en este mes se iba a realizar este mantenimiento, para que no programen vuelos en esos horarios”, comentó la representante.

Además, señaló que no deberían de haber inconvenientes, pues las aerolíneas no deben haber programados vuelos en esos horarios. “Dentro de esa franja horaria, las aerolíneas no deben haber programado vuelos, porque nosotros hemos avisado con anticipación de este mantenimiento” , agregó.

¿Por qué se suspenderán los vuelos?

Según anunció la concesionaria del aeropuerto del Callao, esta suspensión se debe a trabajos de mantenimiento que se realizarán en la pista de aterrizaje.

¿Cuándo se suspenderán los vuelos?

La suspensión será por dos meses: desde el 29 de agosto al 29 de octubre.

¿En qué horarios se suspenderán los vuelos?

Entre las 02:00 y 05:00 horas.

Nueva torre de control y pista de aterrizaje

Lima Airport Partners anunció mediante sus redes sociales que las obras civiles de la nueva torre de control y la segunda pista de aterrizaje del Nuevo Jorge Chávez, proceso que fue supervisado por las autoridades, están al 100%. Lorena Trelles también se refirió a este avance, el cual empezará a funcionar en enero del 2023.

“Esta nueva torre de control, que es una torre que simula o es igual a torres de control de otros países del mundo, tiene una altura de 20 pisos y va a poder albergar ahí a todos los controladores aéreos que van a operar. Justamente está en el centro de la segunda pista de aterrizaje y vamos a ser el único aeropuerto a nivel nacional que va a operar con dos pistas de aterrizaje y despegue”, señaló la representante de LAP.

LAP anunció que la torre de control podrá ser usada desde enero del 2023.

Indecopi pidió dar facilidades a los usuarios

Indecopi instó a las aerolíneas a tener activos sus canales de comunicación a fin de que los pasajeros puedan comunicarse oportunamente para alguna reprogramación de vuelos que estén dentro de esta fecha. “Brindar los canales disponibles y las facilidades para que puedan realizar la reprogramación correspondiente o acceder al reembolso del valor neto del boleto, en caso sea solicitado por el usuario, en tanto la ejecución del vuelo no le resulte útil”, señaló el organismo público.

