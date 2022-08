‘Pollo’ Vignolo defendió a Carlos Zambrano: “Es un señor, se la ‘bancó’ y salió a jugar”

El periodista de ESPN, Sebastián Vignolo, ponderó al defensor peruano Carlos Zambrano luego del incidente con su compañero en Boca Juniors, Darío Benedetto, en el entretiempo del partido con Racing Club por la Liga Profesional Argentina. Además, el exfutbolista ‘xeneize’ Rolando Schiavi calificó como “una locura” lo ocurrido entre ambos jugadores.

El ‘Pollo’ inició su intervención en el programa ‘Equipo F’ con la consulta al ‘Flaco’ relacionada a la riña entre el defensor y el delantero del equipo ‘azul y oro’ del pasado domingo 14 de agosto en el estadio El Cilindro de Avellaneda por la fecha 13 del torneo argentino.

“No era el momento. Hoy sale todo a la luz muy rápido. Para mí fue un tema de impotencia por lo que habían vivido dentro de la cancha en el primer tiempo, que por un problema entre ellos (Zambrano y Benedetto). No creo que sea por otra cosa”, afirmó ‘Rolo’.

El conductor de televisión insistió sobre el tema y le preguntó a Schiavi por su primera impresión al ver el rostro marcado del zaguero incaico. “Una locura, una locura. No sé qué llevó a esa instancia, para que ‘Pipa’ reaccione de esa manera y después para que pase lo que pasó”.

Al momento de la réplica, Vignolo defendió la actitud de Zambrano que está relacionada a su intención de seguir jugando y comparó una eventual situación similar con el ‘Flaco’ como protagonista. “No lo conozco a Zambrano, pero te conocemos a ti (Schiavi). Yo creo que, si vos eras Zambrano en ese momento, por allí, era un desastre. No creo que salgas a jugar en el segundo tiempo con la cara marcada. Si sales a jugar con la cara marcada yo creo que el ‘9′ también. No justifico. Para mí Zambrano es un señor, el tipo se la ‘bancó’ y salió a jugar”.

Schiavi comentó que la discusión entre Zambrano y Benedetto, pero reconoció que no se conoce con exactitud lo que pasó en el vestuario. “No sé si fue un arrebato o alcanzaron a tirarse mano. No se sabe nada. Lo que hicieron está mal. La camiseta de Boca está por encima de todo: de los jugadores, del presidente, del vicepresidente, del consejo de fútbol, de todo. Creo que hay que pensar en eso. Aparte que luego se le da vida a todo el mundo y se habla solamente de lo que pasó en la manga”.

Respecto a las peleas entre jugadores del plantel de Boca Juniors, el ‘Flaco’ dio a conocer su experiencia en la interna del ‘xeneize’. “Ha pasado muchísimas veces. En el entrenamiento, tienes un día que llegas cruzado de casa y te encuentras con un pibe que te vuelve loco y te saca. Le das una patada y si medio que te contesta, saltas. Tampoco es justificable. Nunca me agarré a ‘piñas’ en una práctica, nada. He pegado patadas, sí, muchísimas, pero nunca me fui a las manos. Es más, he pegado una patada y me ido solo al vestuario para no seguir con eso. Estuvo muy mal lo que pasó el otro día”. En otro momento, también dio a conocer su opinión positiva sobre la sanción de los futbolistas: “Sí, aparte estás dando un correctivo y un ejemplo para que no vuelva a pasar”.

Boca Juniors sancionó a Carlos Zambrano y Darío Benedetto con la separación del plantel del primer equipo para los dos próximos partidos ante Rosario Central y Defensa y Justicia.

Juan Román Riquelme habló de forma positiva sobre el rendimiento de Carlos Zambrano en Boca Juniors.

