‘Puma’ Carranza interrumpió entrevista en vivo con un beso al abogado de Universitario

José Luis Carranza interrumpió la entrevista del abogado de Universitario con un beso

José Luis ‘El Puma’ Carranza protagonizó un inesperado momento en el estadio Monumental. En la previa del Universitario vs Binacional, el exfutbolista merengue se asomó a la entrevista en vivo que estaba realizando Adrián Gilabert, abogado de la entidad deportiva de Ate, para las cámaras de GOL PERÚ.

El Puma consideró la concentración del profesional e hizo una señal de ‘silencio’ con sus manos. Se posicionó a las espaldas de Gilabert para que no pudiese captar su presencia mientras se acercaba a él.

Una vez cerca, Carranza aprovechó y le dio un beso en la mejilla del abogado Gilabert. A lo que él reaccionó con una sonrisa de sorpresa. No es la primera vez que excentrocampista de Universitario realiza este tipo de bromas. Una de sus principales características es su particular humor y su actitud extrovertida para con sus cercanos.

Otra de las anécdotas del Puma se relacionan con Roberto Chale, exdirector técnico de Universitario. Su amistad se resumía a un sinfín de bromas emitidas por José Luis Carranza y la recepción, entre risas, de Chale. Usualmente, las chacotas se basaban en apodos, sobrenombres, abrazos y muestras de afecto excesivo. “Siempre hay eso especial. Es un padre para todos nosotros, una persona que sabe mucho y queremos tenerlo mucho tiempo más para que siga cosechando más historias”, mencionó en el año 2016 para GOLPERÚ en una de las entrevistas donde se le captó en una escena de confianza a ambos.

Universitario se enfrenta a Binacional

Por la jornada siete del torneo Clausura de la Liga 1 2022, Universitario recibe a Binacional en el estadio Monumental. Tras caer derrotado en las últimas tres citas correspondientes al Descentralizado, este partido considera a ser crucial para sumar los primeros tres puntos desde la última vez frente a Carlos Stein el 24 de julio pasado.

“Este equipo trabaja, no nos corremos de la presión. Seguimos con mucha convicción. Que sigan viniendo a la cancha porque después de este partido tal vez se nos puedan abrir nuevas posibilidades”, declaró Alexander Succar para GOLPERÚ con respecto a la racha negativa del club. “Este es un deporte que juegan 11 contra 11 y también hay virtudes de los rivales. Siento que he tenido oportunidades que tal vez se han generado por los mismos esfuerzos. En Cusco pegó en el palo, con Municipal el arquero estaba en uno de sus mejores días, pero no son excusas. Soy consciente de esas cosas y trabajo para eso”, agregó el delantero merengue.

Alexander Succar habló sobre la actualidad de Universitario. (GOLPerú)

Mala racha en torneo Apertura

Los merengues no solo registran malos resultados en la presente campaña, sino que desde hace nueve años que no consiguen un título nacional. Con nuevo director técnico para la segunda mitad del año, Carlos Compagnucci, Universitario todavía no logra encontrar su planteamiento de juego efectivo. A ello, se le suma la falta de delanteros con constancia en el campo de juego.

Ante la expectativa inconclusa, Jean Ferrari, administrador deportivo de la institución crema consideró viable mantener el respaldo hacia el estratega argentino. “Vemos el trabajo de Carlos y lamentablemente las ocasiones que se originan en base al buen funcionamiento no se están concretando. Se tiene que seguir trabajando para que eso se pueda corregir”, expresó el dirigente en declaraciones para ‘Fútbol en América’. Desde que asumió el cargo, el entrenador registra ocho partidos dirigidos, cuatro derrotas, tres triunfos y un empate. De tal manera que posiciona en el noveno lugar del Clausura a siete puntos de Cienciano, lider de la tabla de posiciones.

