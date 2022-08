Gianluca Lapadula, Luis Advíncula y otros seleccionados peruanos aplaudieron a Carlos Cáceda por su actuación en la Copa Sudamericana

El arquero de Melgar recibió las felicitaciones de sus excompañeros de Selección.

Carlos Cáceda fue uno de los principales artífices pase directo a semifinales de Melgar con el triunfo concretado ante Internacional en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre. Con tres atajadas, en una tanda de penales obligada por el empate a cero, el arquero de 30 años supo controlar el arco para finalmente gritar la victoria del Dominó.

Entre las múltiples celebraciones que recibió el guardameta, resaltan las de los integrantes de la selección peruana absoluta. Sus colegas y excompañeros de equipo no duraron en reconocer la habilidad del portero rojinegro quien no solo demostró un amplio desempeño en este cotejo; sino más bien, se viene desenvolviendo con autoridad durante el largo camino que recorrió su equipo hasta llegar a semifinales. De la misma manera, en la campaña realizada en Liga 1 2022. El León del Sur obtuvo el título de ganador del torneo Apertura.

André Carrillo le dedicó un mensaje simple pero contundente. “Maldito”, escribió en sus redes, haciendo referencia a la hazaña que realizó Cáceda tras encarar el ataque del Inter, tanto durante el partido como en la tanda de penales. Yoshimar Yotún fue más preciso con sus palabras. “Abusivo. Muchas mano, mucha mano”, colocó Yoshi en su cuenta oficial de Instagram. Luis Advíncula también se unió a los halagos. “Felicitaciones, mi gato. Te lo mereces, papi. Y felicitaciones a toda la gente de Melgar”. Por su parte, Jefferson Farfán compartió la fotografía de Cáceda y agregó un “Felicitaciones” al pie de la publicación.

Publicación de Carlos Cáceda tras pase a semifinales (Foto: Instagram)

Por su parte, el Bambino de los Andes hizo extensivas las felicitaciones. Gianluca Lapadula comentó la publicación de Instagram del arquero de Melgar con un “Grande mano!”. Futbolistas del torneo local como Rafael Guarderas y Diego Penny también resaltaron el protagonismo de Carlos Cáceda mediante comentarios. “Grande tío” y emoticones relacionados al triunfo, fueron algunas de las muestras de mérito y aprecio hacia el portero natal de Lima.

Si bien el último partido de Melgar en Copa Sudamericana lo colocan como la máxima figura de la escuadra arequipeña, cabe resaltar la campaña que lo posicionó hasta estas últimas instancias del certamen internacional. De los once partidos en los que arrancó en la nómina titular, en cuatro ocasiones dejó el arco en cero. También recibió nueve goles en contra, siendo 17 los goles a favor del Dominó.

Melgar derrotó 3-1 a Internacional en tanda de penales y clasificó a semifinales de Copa Sudamericana 2022. (Video: DIRECTV).

Cáceda en la Selección peruana

En el contexto de las celebraciones por parte de los seleccionados absolutos de la Blanquirroja, cabe resaltar que Carlos Cáceda ha sido convocado a vestir la camiseta del Perú en reiteradas ocasiones. Su primer llamado a la Selección fue realizado por el exentrenador Ricardo Gareca. En el partido amistoso frente a Trinidad y Tobago, como parte de la preparación previa a la Copa América Centenario 2016, Cáceda figuró como suplente de Pedro Gallese. Al siguiente cotejo, ante El Salvador, pudo sumar minutos como recambio de Diego Penny. Pese a que el Perú sacó un triunfo 3-1, el gol de los salvadoreños llegó cuando el joven arquero de 24 años estaba debajo de los tres palos.

Posterior a aquella experiencia, Gareca lo siguió convocando para ocupar la banca de suplentes ante alguna incidencia del titular Gallese. Además de los amistosos, pudo estar presente durante los 90 minutos de dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018. En ambos partidos, la Selección peruana consiguió triunfos 2-1 y 1-2 ante Bolivia y Ecuador, respectivamente.

Su primera convocatoria a la Selección fue en 2016 con el llamado de Ricardo Gareca.

Para la última instancia con posibilidades de clasificación a Qatar 2022, el ‘Flaco’ no consideró al portero de Melgar para su nómina, pese a mostrar excelentes resultados con su club. “Siempre tengo la ilusión de volver a la Selección Peruana. Siempre entreno pensando en ser convocado. Ahora, me toca estar afuera y le deseo lo mejor a mis compañeros”, sostuvo en declaraciones durante junio del presente año. Después de su campaña en Sudamericana, que aún no ha concluido, se intuye que Juan Reynoso lo estaría priorizando para el próximo partido amistoso de Perú frente a México en setiembre.

