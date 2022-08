Pedro Castillo asegura que no tiene intenciones de salir del país “así sea juzgado”

Pedro Castillo aseguró que no tiene intenciones de salir del país.

Pedro Castillo, presidente del Perú, se pronunció este último sábado sobre las intenciones que tiene de quedarse en el país, asegurando que así sea juzgado, él tiene toda la predisposición de contribuir con la justicia. Estas declaraciones las brindó ante la negatividad del Congreso de la República tras negarle un viaje diplomático para participar en la ceremonia de su homólogo, Gustavo Petro en Colombia.

En declaraciones desde Palacio de Gobierno, donde se reunió con líderes de pueblos originarios, el mandatario se refirió a este suceso que ocurrió hace una semana. Asimismo, el jefe de Estado cuestionó esta decisión, ya que aseguró que él no piensa dejar el país para no volver.

“Te cierran las puertas “dizque” que ya no vas a volver a tu tierra (…) Quienes hablan de fuga son los que tienen experiencia, entonces no pueden montar otra cosa y si algo, a propósito de esta clase política que no quiere que un campesino esté a nombre del país, uno tiene que ser juzgado, yo jamás tengo pensado salir de este país”, señaló.

Investigaciones a Pedro Castillo

Durante su alocución, el jefe supremo del Perú, también hizo referencia a su situación en Fiscalía donde le siguen hasta seis investigaciones por presuntos ilícitos. Dichas causas incluyen un presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por la empresa estatal Petroperú en 2021 y la supuesta obstrucción a la justicia en la destitución del ministro del Interior, Mariano González.

Pedro Castillo tiene seis carpetas de investigación en su contra por presuntos delitos de corrupción. La fiscal de la Nación lleva caso.

Además, está siendo investigado por un presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por supuesta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública y el plagio en su tesis universitaria en la cual también está involucrada su esposa Lilia Paredes.

Como se recuerda, el pasado jueves, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió una nueva investigación preliminar al presidente Pedro Castillo y el ministro Geiner Alvarado por presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal. Se trata de los hechos suscitados por las obras adjudicadas en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima.

El Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder ha señalado la existencia de una organización criminal dedicada a la comisión de diferentes delitos, como el de colusión agravada en los departamento. Esta es la primera vez que se expone el círculo más íntimo del presidente en donde la supuesta coordinadora de estos hechos sería su esposa, Lilia Paredes y sus hermanos jugarían el rol de presuntos testaferros.

Patricia Benavides, Fiscal de la Nación, envió contundente mensaje a los poderosos involucrados en actos de corrupción

Respaldan a la fiscal de la Nación

“Fiscal de la Nación, el pueblo está contigo”, fueron las expresiones de los ciudadanos al frente de la Fiscalía, quienes llegaron con banderas para marchar en el centro de Lima tras las diversas denuncias en contra del mandatario Pedro Castillo.

Como se sabe, Benavides Vargas brindó un pronunciamiento acerca de las decisiones fiscales que se vienen tomando frente a las investigaciones en contra de altos funcionarios en el Gobierno del presidente de la República.

“He tomado conocimiento de que se orquestan ataques en contra de mi persona y mi familia que solo buscan mellar u obstaculizar las investigaciones fiscales. También hemos sido testigos del ataque a uno de los fiscales que lleva a cabo esta investigación”, expresó hace unos días durante su pronunciamiento.

