Jorge Montoya descartó participar de un adelanto de elecciones: “Sería dar un golpe de Estado”

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular. (Foto: Infobae/Carlo Fernández)

Seis investigaciones fiscales enfrenta el presidente de la República de Perú, Pedro Castillo. Su círculo más cercano, desde familia, amigos y trabajadores del Estado, están inmersos en casos de corrupción y hasta prófugos. Con el pasar de los días, la crisis política en el país se agudiza y las riñas entre el Ejecutivo y Legislativa incrementan. La tensión entre ambos poderes del Estado ha alcanzado, incluso, a niveles de violencia física entre los legisladores.

Para Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, bancada de oposición en el Parlamento peruano, la principal salida para la crisis política se encuentra en la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Según precisó, esta decisión fue tomada por el grupo parlamentario desde que inició el gobierno de Castillo Terrones, pese a que en aquellos tiempos aún no se registraban las serias denuncias en contra del mandatario.

“No tenemos otra salida constitucional para salir del problema en que estamos. Yo creo que los congresistas se van a dar cuenta una vez que vamos despejando el camino y poniendo las cosas claras, tanto la oposición como los partidos oficialistas, que ellos no pueden ser cómplice de un tema de corrupción como el que se está descubriendo” , mencionó.

Durante este primer año de gestión parlamentaria, se han debatido dos mociones de vacancia presidencial. Sin embargo, estas no han alcanzado los votos suficientes para ser aprobadas. Tras la negativa de determinados grupos políticos hacia la figura de la vacancia, los parlamentarios se han referido a otras soluciones constitucionales como la suspensión de funciones, destitución y hasta traición a la patria. Sin embargo, Montoya enfatizó que estas alternativas no representan una solución para la crisis política.

El congresista Jorge Montoya consideró que Pedro Castillo tiene que dar un paso al costado de la presidencia. (Reuters)

“Se está trabajando hacia la suspensión de funciones, también las acusaciones constitucionales que terminan el Poder Judicial, pero son procesos largos y que no evitan la inestabilidad, sino la continúan. Durante ese periodo de suspensión, él sigue siendo presidente, se nombra a un encargado temporal y eso va a ahuyentar las las inversiones porque no hay estabilidad política ni económica. No se sabe qué puede hacer la persona que venga después de ellos. El Perú necesita una paz y tranquilidad para los próximos años” , comentó.

En más de una ocasión, el congresista ha recalcado que la solución está orientada a la destitución de Pedro Castillo de la presidencia de la República. Jorge Montoya considera que las elecciones deben ser netamente presidenciales, pese a que durante los últimos meses la desaprobación del Congreso ha superado el 70%. De acuerdo a una reciente encuesta de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 85% de los peruanos desaprueba la gestión del Parlamento .

Para el exmarino, acudir a un adelanto de elecciones sería dar un golpe de Estado. “La Constitución no permite cualquier salida como la que se escucha de ‘vámonos todos’. Eso representa una modificación constitucional y es como un golpe. Es decir, no me gusta la Constitución, la cambio y la cambio para beneficio personal, político, porque eso es lo que daría como resultado una situación de esa naturaleza”, dijo.

Asimismo, el legislador opinó que el proyecto de ley presentado por la congresista Susel Paredes donde propone adelantar las elecciones generales representa una intención populista y no técnica. Según acotó, los congresistas suelen presentar normas de este tipo para captar la atención de la población porque se trata de proyectos que les “interesa, les gusta y suena más bonito”.

