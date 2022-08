Luis Advíncula y Carlos Zambrano se solidarizaron con Exequiel Zeballos luego de sufrir grave lesión

Futbolistas peruanos publicaron emotivos mensajes a su compañero de equipo.

Luis Advíncula y Carlos Zambrano publicaron mensajes de apoyo para su compañero de equipo Exequiel Zeballos quién sufrió una grave lesión durante partido entre Boca Juniors y Agropecuario por los octavos de final de la Copa Argentina el pasado jueves 10 de agosto en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

A los 8 minutos de juego, el futbolista de Agropecuario, Milton Leyendeker, le cometió una falta al atacante de Boca Juniors, ‘Changuito’ Zeballos, que le provocó una lesión y su salida del campo de juego.

El jugador infractor recibió la tarjeta roja por la dureza de la falta y posteriormente se conoció que el futbolista de Boca se perderá lo que resta de la temporada debido a la gravedad de la lesión. Además, la misma requería de una intervención quirúrgica.

El diagnóstico médico determinó una lesión en el ligamento de la articulación entre la tibia y peroné derecho. Ante la triste noticia para el extremo de 20 años, Zambrano y Advíncula le dedicaron unas palabras en su cuenta de Instagram para Zeballos. “Volverás más fuerte que nunca mi niño lindo, te quiero mucho papi”, escribió Lucho. De la misma manera, etiquetó al futbolista argentino y acompañó el mensaje con una fotografía de ambos, dándose un abrazo. Por su parte, el Kaiser optó publicar una foto de Exequiel, acompañada de palabras de aliento. “Pronta recuperación, hermanito. Se te quiere, Changuiño. Regresarás más fuerte que nunca”.

Advíncula y Zambrano mostraron apoyo desde sus redes sociales (Foto: Instagram)

El extremo izquierdo integra las filas de Boca Juniors desde el 2020, al igual que Carlos Zambrano. Durante el 2021, tanto Zeballos como el central peruano, acogieron a Luis Advíncula en el equipo.

Lesión y futuro de ‘Changuito’ Zeballos

El defensa del equipo local, Milton Leyendeker, le pegó una patada a Exequiel Zeballos. La patada fue considerada ‘terriblemente violenta’ por los medios argentinos que realizaron la cobertura del partido. El futbolista, natal de Santiago del Estero, quedó tendido en el campo, mientras que el jugador de Agropecuario recibió en primera instancia la tarjeta amarilla, pero luego fue corregida por el propio árbitro y la cambió por roja y expulsión, a los ocho minutos del cotejo.

Changuito fue trasladado al banco de suplentes, donde le colocaron hielo como tratamiento de emergencia. Posteriormente, tuvo que ser movilizado en silla de ruedas hacia una clínica de Salta a horas de la madrugada. Finalmente, el parte médico indicó lo siguiente: “Sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Se decide tratamiento quirúrgico”.

El extremo de Boca Juniors quedó tendido en el campo de juego tras patada (Video: TyC Sports)

La contraparte de la escena, Milton Leyendeker, brindó declaraciones respecto. “No fue mi intención, voy firme a la pelota y justo me la puntea. Se da que lo engancho a él, espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente. No quise pegarle. En la cancha pensé que estaba bien con la amarilla, por eso me voy. Después cuando me llama y veo la roja, me sorprendo porque no hay VAR ni nada. En el vestuario vi la jugada y es una patada fuerte”, mencionó en entrevista después del duelo. “En ningún momento le quise pegar. Juego al límite, es mi primera expulsión en mi carrera. No le quiero pegar, quiero ir a la pelota y justo me la puntea. Quiero tirarla afuera y por eso lo engancho así, no quise marcar territorio ni nada por el estilo. Quiero pedirle mil disculpas, más que eso no puedo hacer”, concluyó el central de Agropecuario.

Las palabras del deportista involucrado generaron molestias y críticas en la afición Xeneize que considera indignante la justificación del emisor de la patada. Por su parte, el futuro de Zeballos, de cara a su carrera como futbolista profesional, se verá afectado en cuanto dure su proceso de recuperación. Según la prensa argentina, el Changuito volverá a la actividad en próximo año. Se tiene en cuenta que la rehabilitación durará, como mínimo, tres meses.

