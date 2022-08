Carlos Cáceda y la efusiva felicitación de los hinchas del Gremio luego de eliminar al Inter de Porto Alegre

Después del partido y la clasificación de Melgar a semifinales, afición de Gremio agradeció a Cáceda por notable actuación (Video: Willax Deportes)

Carlos Cáceda fue la figura del partido de cuartos de final entre Internacional y Melgar y, además de llevarse el premio al mejor jugador del duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana, recibió la visita de un grupo de hinchas del Gremio, eterno rival del Inter, quienes le agradecieron haberlo eliminado y hasta le regalaron una camiseta. El portero nacional se mostró más que feliz por el buen momento que vive.

Los simpatizantes del Gremio se encontraron con Cáceda en la puerta del hotel, quienes lo felicitaron y en muestra de agradecimiento, al haber derrotado a su histórico contrincante, le entregaron un sombrero representativo de la cultura gaúcha, propia del club Tricolor y una bandera del club, por lo que no dudo en tomarse algunas fotografías para el recuerdo e intercambiar algunas palabras entre ellos.

La emoción de los hinchas de Gremio, en torno a la derrota de Internacional tiene una razón en particular. Los dos equipos, procedentes del estado Rio Grande Do Sul, pertenecen a dos polos opuestos sobre el campo de juego. Rivales determinados por la geografía y también en los resultados. Su partido clásico es denominado Grenal (Gremio vs Internacional) y es solo uno de los doce cotejos tradicionales de la zona.

Melgar derrotó 3-1 a Internacional en tanda de penales y clasificó a semifinales de Copa Sudamericana 2022. (Video: DIRECTV).

No obstante, para esta temporada 2022, precisamente la discordia creció. Gremio descendió durante la campaña pasada e integra, actualmente, a la Serie B del fútbol brasilero. Internacional, por su parte, mantuvo la categoría. Al ser contrincantes, las burlas por parte de Inter hacia los Gaúchos aumentaron y fueron justificadas por la baja a la segunda división. Después de varios meses en los que la afición de Gremio sobrellevó las críticas de la hinchada contraria, la eliminación de los Colorados, a manos de Melgar, fue vista como la ocasión perfecta para devolver los comentarios malintencionados. Sin saberlo, Carlos Cáceda se convirtió en el protagonista de la escena e incluso un héroe para los incondicionales del Tricolor Inmortal por lo hecho en el cotejo definitivo.

Más felicitaciones para Cáceda

Lo curioso de la escena es que las habilidades del arquero peruano no solo están siendo valoradas en territorio peruano, sino que también dejaron sorprendidos a los aficionados del fútbol en general, tanto a nivel local y regional como en el plano mundial. Los hinchas de Gremio son una muestra de ello. A la misma vez, la cuenta oficial de la Copa Sudamericana resaltó el trabajo del portero rojinegro. “¡Carlos Cáceda, para la historia! Los penales consecutivos que atajó el arquero de Melgar en la definición ante Internacional en Brasil”.

Cuenta de Copa Sudamericana dedica mensaje a Carlos Cáceda (Foto: Twitter)

En la misma línea, desde el viejo continente, Alexis Martín-Tamayo, periodista deportivo y estadístico del ámbito, más conocido como Míster Chip, estuvo atento al Internacional vs Melgar. A pesar de las siete horas de diferencia, celebró el triunfo peruano y anotó el siguiente dato: “DÍA HISTÓRICO PARA EL FÚTBOL PERUANO. Melgar es el único club peruano que ha llegado a las semifinales de un torneo CONMEBOL en los últimos 19 años (desde que Cienciano ganara la Copa Sudamericana en 2003)”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

“Clubes peruanos en semifinales de torneos CONMEBOL en los últimos 40 años: Univesitario (Copa CONMEBOL 1997) Sporting Cristal (Libertadores 1997) Alianza Lima (Copa Merconorte 1999) Cienciano (Copa Sudamericana 2003) MELGAR (Copa Sudamericana 2022)”, agregó el comunicador español en una siguiente publicación. Su intención fue precisar, para conocimiento de sus 3,4 millones de seguidores, que lo realizado por Melgar es un hecho trascendental para el deporte rey.

Míster Chip se refirió a triunfo de Melgar como hecho histórico (Foto: Twitter)

