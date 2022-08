Sunedu abre investigación preliminar contra UTP. Foto: Agencia Andina/ Composición Infobae

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) decidió iniciar una investigación preliminar a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) . Debido a que los estudiantes realizaron sus denuncias a través de las redes sociales y en la entidad, porque hubo un cambio de malla curricular.

Esta investigación preliminar tiene el objetivo de tener un elemento de juicio y que permita explicar “alguna presunta vulneración a la Ley Universitaria o normativa conexa”, de acuerdo con lo menciona la Sunedu.

De acuerdo con las denuncias de los estudiantes en La República, la casa de estudios realizó un cambio de malla curricular en el presente año. No obstante, esto afectaría a los que ingresaron en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, porque contaban con un plan de estudios diferente.

Esto se evidencia cuando los alumnos tenían que matricularse en su último ciclo de estudios, el cual solo estarían tomando entre dos a tres materias. Sin embargo, al momento de ingresar a su aula virtual de la universidad se dieron con la sorpresa que existen más cursos entre cinco u ocho cursos que tienen que llevar. Por lo que tendrían que pagar un año más de pensiones.

A esto se le suma, que los estudiantes que culminaron en el ciclo julio 2022 también tendrían que completar los cursos de la nueva malla curricular, por lo que deberán cursar un ciclo más. “El pasado martes 26 de julio del presente año culminé con mis cursos de carrera, según la malla curricular. Ayer me di con la sorpresa de que me faltan siete cursos, y hoy me aparecen seis cursos que son de la especialidad de empresarial”, indicó una de las afectadas.

Otro de los alumnos indicó que ya había culminado su carrera en el ciclo de marzo 2022-1, por lo que no quedaba ningún curso pendiente, pero le han agregado más cursos y no le permite egresar como corresponde.

La entidad realizará una indagación tras recibir las denuncias de los estudiantes que estarían siendo obligados a llevar más cursos por la nueva malla curricular, a pesar que ya culminaron todas la materias. Foto: La Industria

Comunicado de los estudiantes

A través de un documento, los alumnos enviaron un comunicado a la casa de estudios para solicitar explicación sobre esta nueva malla curricular. Cabe recalcar que también lo habrían presentado su reclamo a través del Servicio de Atención al Estudiante (SAE) de UTP, pero no recibieron una “respuesta satisfactoria”

“El presente caso es debido a que en el portal de estudiante se nos ha agregado de manera abrupta de 3 a 7 cursos e invalidado una parte de los créditos ya llevados en las diferentes especialidades de la Facultad de Ciencias de la Comunicación perjudicando a los estudiantes de los últimos ciclos de la carrera y a los que ya egresan dentro del periodo de marzo 2022-1 del presente año”, se lee en la misiva.

UTP pide disculpas

El director académico de la casa de estudios, Luis Soto, se manifestó sobre las distintas denuncias que se han presentado. Asimismo, informó que un cambio de malla curricular no indica llevar más cursos.

“Lamentamos lo ocurrido y pedimos disculpas a todos los alumnos afectados temporalmente. El problema ha sido corregido y ya se tomaron las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. La universidad se ha comunicado con los alumnos que tuvieron este inconveniente para garantizarles que su avance curricular no se verá afectado”, declaró a La República.

SEGUIR LEYENDO