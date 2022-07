Las carreras digitales que más buscan las empresas tecnológicas en el Perú

Una de las 8 competencias digitales en la actualidad es la capacidad de creación y gestión de documentos digitales.

Las empresas empiezan o han invertido ya en tecnología con el objetivo de mejorar el servicio o atención al usuario, además de poder competir en el mercado y conseguir mayores ventas. A la par, buscan colaboradores con las habiliadades necesarias para la modernización de sus negocios, aunque esta demanda no ha sido cubierta en su totalidad.

Según el estudio Talento Digital en el Perú 2022 realizado por el movimiento empresarial Es Hoy y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 79.2% de empresas encuestadas reconocieron que hallaron dificultades para encontrar colaboradores con habilidades digitales , resultado que en su medida paralizó o freno su proceso de transformación teconológica en el último año. Aún con este inconveniente, el 96.7% de estas organizaciones top consiguieron completar su transformación digital.

El principal problema es que no encuentran profesionales para cubrir estos nuevos puestos que ameritan la modernización, siendo las vacantes de desarrolladores de software, análisis de big data y diseño, las más difíciles de cubrir por el momento. “La era digital destruirá muchos empleos, pero generará nuevos. Si la mano de obra no está dotada de habilidades digitales, esto no se aprovechará”, resalta el especialista principal en la División de Mercados Laborales del BID, David Rosas.

Por otro lado, l as empresas empiezan a recurrir al mercado internacional para cubrir esas vacantes que en el mercado nacional no encuentran. por lo que empiezan a restarse puestos y posiciones en el país. Esto involucra también a las universidades e institutos del país, obligando a implementar nuevos cursos en la malla curricular que presentan año a año de acuerdo a las nuevas demandas de las empresas.

Las empresas buscan profesionales con nuevas habilidades digitales.

QUÉ HABILIDADES DEBEN DE TENER LOS TALENTOS HOY

Según comenta la gerente general de Es Hoy, las empresas buscan ahora un colaborador con “dominio de inglés, al menos del nivel intermedio; además, formación digital. Por otro lado, según informa en su plataforma web NearBPO, estas son los 8 competencias digitales básicas que deberían tener todos los empleados:

- Capacidad de creación y gestión de documentos digitales, y habilidad para colaborar sobre ellos con los compañeros de trabajo. Si esto falla puede ocasionar pérdida de tiempo, falta de comunicación y errores de análisis.

- Llevar a cabo proyectos en colaboración con compañeros: estén ubicados en la misma oficina o a 7.000 kilómetros de distancia en cualquier parte del mundo.

- Capacidad de concentración y atención: actualmente trabajamos bajo un bombardeo constante de información y estímulos provenientes de diferentes dispositivos. Por eso es importante ser capaz de priorizar tareas, gestionar el tiempo y evitar distracciones.

- Uso eficiente de las comunicaciones digitales. Teniendo en cuenta que destinamos un 28% de nuestra jornada laboral a leer y responder emails, ¿te haces una idea de lo importante que es ser eficiente en este aspecto?

- Tener buenos modales digitales. Es decir, tener claro lo que se puede y no se puede hacer en las comunicaciones digitales. Es importante que los empleados mantengan una buena imagen digital. Por ejemplo, es muy contraproducente que un trabajador haga comentarios racistas o machistas en las redes sociales, o critique de forma abierta a su empresa.

- Saber cómo buscar información en Internet, ser hábil para localizar rápidamente los datos importantes y precisos, y distinguir entre hechos y fantasía.

- Saber utilizar varios dispositivos y moverse por diversas plataformas, de lo contrario existe pérdida de tiempo e incapacidad para aprovechar las herramientas disponibles.

- Evitar problemas de seguridad digital debido a errores humanos está a la orden del día. Por ello, los trabajadores de una empresa deben recibir una buena formación al respecto. También han de ser conscientes de su importancia y conocer prácticas de salvaguardia específicas de sus negocios.

Existen nuevas aplicaciones que ayudan a mejorar nuestras habilidades digitales.

CUALIDAD QUE BUSCAN EN LOS PROFESIONALES

Según resalta Headhunter & Empleo en su texto “Por qué las empresas buscan talento digital”, una de las principales cualidades que buscan las organizaciones en los profesionales para añadir n a su grupo de trabajo es la capacidad para aprender

“La única certeza del presente y futuro del empleo es que todo cambiará. La capacidad para aprender es la habilidad más valiosa del talento digital. Como mencionaba Jonas Prising, consejero delegado y presidente de Manpower, en el siglo XXI la clave será ‘Learnability’ (avanzar al ritmo que lo hacen la sociedad y las empresas) y el proceso de ‘aprendizaje a lo largo de la vida’. Todo profesional debe desarrollar una rutina de captación de la innovación que afecta al área de su talento y contexto”, se puede leer.

