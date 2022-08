Alexis Arias recibió dura falta y provocó expulsión de Internacional por Copa Sudamericana

Expulsado Gabriel por dura entrada contra Arias por Copa Sudamericana 2022. (Video: DIRECTV).

Melgar iguala 0-0 con Internacional de Porto Alegre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. No obstante, la cancha podría inclinarse a favor de los ‘rojinegros’, debido a que Gabriel Franco fue expulsado y dejó con diez hombres al club brasileño. El mediocampista pisó con violencia a Alexis Arias.

Ocurrió a los 74 minutos del compromiso. Alexis Arias corrió a disputar un balón con Gabriel Franco muy cerca al círculo central. Este último no se midió y lo pisó con violencia al ‘Chaca’. El árbitro, que se encontraba metros de la jugada, no dudó en sacarle la tarjeta roja directa al brasileño. Todos los jugadores del conjunto local se acercaron al juez para recriminarle por la decisión. Sin embargo, no cambió su resolución.

Alexis Arias quedó muy sentido y no se levantaba del gramado del estadio Beira-Rio. Los doctores del ‘Dominó' tuvieron que ingresar para atender al mediocampista nacional, pero tuvo que ser retirado por la camilla. La preocupación se instauró en Pablo Lavallén y su comando técnico por el estado del ‘incaico’.

El volante de Melgar volvió al campo, no obstante fue cambiado por Jean Pierre Archimbaud a los 82′. Claramente porque se encontraba sentido por el pisotón de Gabriel Franco.

Alexis Arias salió sentido en el Melgar vs Internacional.

De mantenerse la igualdad en los 90 minutos y tiempo añadido por el árbitro, Melgar e Internacional de Porto Alegre se irán a los penales. No hay tiempo suplementario en esta instancia de la Copa Sudamericana.

No es la primera vez

En la ida del Melgar vs Internacional, la escuadra de Mano Menezes también se quedó con un hombre menos. El artífice de la expulsión del futbolista del ‘Colorado’ fue Alexis Arias. ¿Qué pasó? El ‘Chaca’ fue a disputar una bola aérea con Alemao y este le pegó un codazo en la cabeza. El referí del cotejo le mostró la cartulina roja y los visitantes se quedaron con uno menos a los 64′ en Arequipa.

Expulsado Alemao por un codazo contra Arias en el Melgar vs Internacional. Video: DirecTV

Rival en semifinales de Sudamericana

El ganador de la llave entre Melgar y Internacional chocará con Independiente del Valle. El club ecuatoriano superó a Deportivo Táchira de Venezuela en ambos partidos. En la ida se impuso por la mínima diferencia, mientras que cerró su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana con una contundente goleada (4-1).

Próximo partido de Melgar

Melgar no jugó la fecha pasada en la Liga 1 porque su partido con Alianza Lima fue reprogramado por su participación en la Sudamericana. No obstante, si participará de la jornada 7 del Torneo Clausura. Su rival será Academia Cantolao y el compromiso está programado para el lunes 15 de agosto a las 19:00 en el estadio Monumental de la UNSA.

El ‘Delfín’ viene en buen momento anímico después de conseguir un gran empate con Sporting Cristal en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Pero, el ‘Dominó’ querrá un triunfo para meterse entre los primeros lugares de la segunda fase del campeonato peruano. Asimismo, mantener el liderato de la tabla acumulada.

