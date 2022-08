Aprende a limpiar correcta y rápidamente tu freidora de aire

(Freepik)

Las freidoras de aire se han convertido en el electrodoméstico de moda en muchas partes del mundo y el Perú no podía ser la excepción. Ya muchos hogares en nuestro país cuenta con este moderno aparato.

Y es que no solo nos puede ahorrar mucho tiempo, sino también nos ayuda a mantener una alimentación saludable. Esto debido a que no es necesario usar ningún tipo de aceites.

Pero como cualquier otro aparato que sea usado en la cocina, este también se ensucia. Más todavía si es que tienes por costumbre echarle una o dos cucharadas de aceite de oliva para darle algo de sabor a tus comidas.

Es por eso que en la siguiente nota te vamos a mostrar, paso a paso, la manera correcta de limpiar tu Air Fryer con unos sencillos trucos.

(Freepik)

A tener en cuenta

Antes de comenzar el proceso, debes tener en cuenta todo lo que puede limpiar de la freidora. Claramente, cualquier componente eléctrico debes tenerlos lejos del agua.

En ese sentido, lo mejor es que uses detergentes que no sean abrasivos y esponjas suaves para no echar a perder la antiadherencia de su material.

Para la limpieza de tu electrodoméstico los mejores productos son el jabón del lavavajillas, un desengrasante común, el vinagre blanco (de limpieza), un paño de microfibra o la parte suave de una esponja común.

Ahora sí estamos listos para realizar la labor de manera correcta y rápida.

1. Usa papel toalla para sacar el aceite y restos de comida

Primero desenchúfala. Luego, poco a poco saca todas las piezas del recipiente principal y ponlo en el lavadero. Luego, con calma y usando papel toalla saca todo el aceite todo el aceite o restos de alimentos que encuentres.

(Freepik)

2. Jabón de platos y agua caliente para las piezas

Acto seguido, y aprovechando que ya pusiste las piezas en el lavadero, pues lávalas a fondo con agua tibia y una esponja. Recuerda usar la cara no rugosa.

Si la grasa está muy pegada a cualquiera de estos accesorios puedes usar el siguiente truco: echa un poco de vinagre blanco en las piezas de tu freidora de aire y déjalos reposar unos 15 minutos. Verás como se ablanda hasta la grasa más difícil.

Si hay grasa en la rejilla interior, usa un cepillo de dientes que ya no vayas a usar para llegar hasta ahí y realizar la limpieza.

Es preferible no usar esponjas metálicas, lejías o materiales parecidos para lavar el recipiente y la cesta del aparato, pues podrían malograr la antiadherencia.

3. Usa un paño de microfibra y jabón

En la mayoría de casos, recubrimiento de las freidoras sin aceite son de acero inoxidable. En ese caso, ten mucho cuidado y lo mejor será usar solo un paño húmedo de agua jabonosa para que limpies todo el recubrimiento de la Air Fryer.

Al final, y antes de encajar las piezas nuevamente, verifica que todas las piezas debes estar totalmente secas.

Uso de papel aluminio (Freepik)

Cómo hacer para que la freidora dure más tiempo

· Agua caliente para la grasa muy pegada

Si el electrodoméstico tiene grasa muy pegada, echa en su interior hasta tres tazas de agua caliente y una buena cantidad de jabón de platos. Déjalo remojando unos 30 minutos y luego frotas con una esponja suave y aclaras con agua tibia.

· En cada uso coloca papel de aluminio

Un gran truco para evitar que se pegue la grasa es poner una capa de papel de aluminio en la base de la olla y después en la canasta.

Así lograrás que el aceite que sale de los alimentos que metas caiga en el papel aluminio y el aparato ya no se ensuciará tanto.

· Luego de cada uso, limpia la freidora

Esto es lo primero que debes hacer luego de cada uso. De esta manera ya no se acumulará la grasa en sus piezas. Por eso luego de cada uso, dale su respectiva limpieza.

