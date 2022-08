Viruela del mono: Minsa no adquiere vacunas contra el virus por alto precio y escasez de dosis

Minsa asegura que aún no es necesario comprar vacunas contra la viruela del mono | RPP TV

El doctor Eduardo Ortega, asesor del despacho del Ministerio de Salud, desató la polémica luego de indicar que las vacunas contra la viruela del mono eran muy costosas y que el número de contagios no eran suficientes como para pedir al Ministerio de Economía el dinero para su adquisición.

Ortega en entrevista con RPP Noticias sostuvo que “el precio de la vacuna es mucho más elevado que cualquier otra vacuna que estamos empleando en la actualidad” y que “no se debería ilusionar a la gente con que pueda hacerse una vacunación masiva a la población, lo cual no está recomendada”. Recalcó además que “la realidad indica que no podemos tener esas vacunas por el momento”.

“La OPS está organizando una compra conjunta de 100 mil dosis para todo Latinoamérica, pero una persona se vacuna con dos dosis, entonces serían 50 mil vacunas para todos los países de Latinoamérica. Sería una cantidad muy pequeña”, dijo el doctor Eduardo Ortega.

El también asesor del Minsa dijo que el precio de las vacunas de la viruela del mono influyen en la decisión de comprarlas o no,

El precio no es el principal impedimento, pero sí influye en la decisión, “porque nosotros tenemos que fundamentar ante el Ministerio de Economía si el beneficio obtenido en los pacientes justifica el precio a pagar”.

“El beneficio de la intervención tiene que probar que efectivamente disminuye el número de fallecimientos, de casos graves y de hospitalizaciones. Entonces, de estos 345 casos activos que tenemos, 10 están internados, afortunadamente estables y con complicaciones leves”.

El Dr. Ortega sorprendió al indicar que “cuando se habla del grupo de riesgo esto no genera ningún beneficio para la persona con inmuno supresión severa, esa persona no va a responder a la vacuna, porque no va a tener una respuesta inmune apropiada”

Compra compartida

En otro momento, el asesor del despacho ministerial dijo que “la idea es tener una compra compartida para no pasar como con la vacuna de la covid-19 donde hubo una competencia desmedida”

“La vacuna no es una ‘bala mágica’, ni va a solucionar nuestros problemas porque estaríamos dando falsas esperanzas a la población. La prioridad aquí es la protección rápida de los pacientes, aislamiento y rastreo de los casos”, reiteró y agregó que “no existe una pretención de discriminar a la población LGTBI, ni a nadie”

Doctor Elmer Huerta indignado

Luego de escuchar las declaraciones del doctor Eduardo Ortega, el médico Elmer Huerta sostuvo que el asesor del Minsa debe ser inmediatamente retirado de su puesto, ya que l excusa para no comprar las vacunas es discriminatoria.

“Si las víctimas de este virus fueran adultos, mujeres o niños este funcionario estaría diciendo que ‘a pesar de que son caras las vacunas, el gobierno peruano esta haciendo todo lo posible para obtener las vacunas, porque nosotros nos preocupamos por la población’, pero como este es un grupo que no lo defiende mucha gente, el funcionario se da el lujo de salir en una radio a nivel nacional para decir ‘saben qué a pesar que somos el país de América Latina con más casos por millón, vamos a ver si la vacuna, está un poco cara’, y eso se llama discriminación y ese asesor debe ser cesado de su cargo, es un mal vocero y está discriminando a la población. Terrible lo que he escuchado y me da tristeza”, dijo indignado el doctor Huerta.

Huerta sostuvo que es preocupante que no se tome importancia a los más de 500 casos que tenemos en el Perú y la negativa a comprar las vacunas “es un atropello contra la comunidad que está sufriendo y no hay nadie que alce la voz por ellos”.

Doctor Elmer Huerta molesto por falta de compra de vacunas contra la viruela del mono

