¿Qué hacer para que las pestañas sean más largas?

Trucos para que las pestañas sean más largas y gruesas

La búsqueda de la belleza en las personas ha sido un tema que ha estado presente desde cientos de años atrás. Es por esa razón que hoy existen miles de marcas que brindan accesorios para realzar la belleza de las personas.

El rostro es la parte más visible del cuerpo humano y las partes que conforman la mirada son aquellas que las personas no suelen olvidar. Es por eso que existen algunos que desean tener unas pestañas más largas y gruesas, pero ¿cómo lograrlo?

A continuación, te mostraremos trucos caseros y seguros de realizar para mantener unas pestañas largas, hidratadas y ordenadas, dándole un mayor volumen.

Trucos para tener pestañas largas y gruesas

Si eres de los que tiene pestañas pequeñas o delgadas y quieres cambiar su aspecto, existen varias soluciones para que estas se tornen voluminosas.

1. Limpia, desmaquilla y cepilla.

Tanto las pestañas como el rostro son las partes que más expuestas están a la contaminación, polvo y todo lo que ronda en el medioambiente y nadie está libre de ello. Es por esa razón que antes de dormir debes de lavar el rostro, y limpiar tus pestañas.

Luego, para estimular el crecimiento es necesario que las cepilles con un cepillo pequeño, especial para la zona. Hazlo alrededor de 2 o 3 minutos todos los días.

Si te maquillas esta zona con rímel, deberás de emplear loción desmaquilladora, complementar con el lavado del rostro y realizar los mismos pasos.

DATO: Este tip de belleza no solo ayudará al crecimiento, sino también al volumen de la pestaña. Recuerda que puedes usar el cepillo de un rímel que ya no uses, pero este debe estar limpio de cualquier resto de maquillaje.

2. Masaje en los párpados.

Puedes hacerlo en cualquier momento del día, pero de preferencia en las noches que es cuando el cuerpo está completamente en reposo. Deberás humedecer tus manos con un limpiador de maquillaje o shampoo para bebés y masajear con lentitud la zona del párpado. Finalmente, lávate los ojos.

3. Suero para pestañas:

Existen sérums especiales para el crecimiento de pestañas que además son muy recomendadas por dermatólogos. Para escoger el que mejor se adecúe a ti será necesario acudir con un especialista y realizar el diagnóstico necesario.

El trabajo de este producto es llenar de nutrientes los folículos, derivando en el crecimiento de estas.

4. Aceite de ricino:

Es un clásico del mundo de la belleza y lo venden en cualquier lugar naturista. Para aplicarlo necesitarás el cepillo limpio de un rímel y aplicártelo por las noches. Al día siguiente deberás enjuagar la zona con agua tibia.

DATO: Si utilizas un sérum, no deberás mezclar la aplicación, por lo que deberás evitar el aceite de ricino.

5. Aceite de coco u oliva:

La aplicación es similar al aceite de ricino y los resultados son similares. Recuerda que estos productos deben ser aplicados por las noches en pocas cantidades.

Otro de los productos más recomendado para tener unas pestañas largas y gruesas es la vaselina. Algunas personas recomiendan su efectividad no solo por redes sociales, sino también en entrevistas, sobre todo, personajes del espectáculo.

Sin embargo; es necesario acudir a un especialista para evaluar el caso y según ello, realizar las recomendaciones correspondientes.

